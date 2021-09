Quart: La Giunta Bertholin esce da palazzo e incontra i residenti

Operazione 'trasparenza' avviata dall'Amministrazione comunale di Quart, quinto paese per numeri di residenti in Valle d'Aosta. Nelle prossime settimane la giunta del sindaco Fabrizio Bertholin incontrerà la popolazione per condividere problemi, progetti e tracciare un bilancio del primo anno di amministrazione, alla luce anche delle criticità dovute alla pandemia.

I primi appuntamenti sono fissati già per questo fine settimana: il primo è sabato 18 settembre alle 11 all'area verde di Villefranche; il secondo è sabato alle 18 al vecchio cimitero di Ville-sur-Nus; il terzo, domenica alle 18 in regione L'Amérique, nel piazzale della panetteria.