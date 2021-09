Davide Tosello in concerto sabato ad Aosta

Davide Tosello in concerto

Il promettente cantautore valdostano Davide Tosello si esibirà in concerto sabato 11 settembre, alle ore 18, nella piazzetta delle libreria Briviodue che si affaccia su piazza Chanoux, ad Aosta.

Classe 1982, è un cantautore valdostano dalla voce pulita e melodica, ma con quel riflesso rock e secco che fa inspessire la pelle appena la nota ti sfiora.

"Ad un metro da te" è il titolo del concerto che avrà come protagonista il quarto album firmato da Tosello, "Il suono del Secolo", un viaggio nel tempo attraverso sonorità oniriche che strizzano l'occhio al passato, a ritmo di ukulele.



"Si tratta di un album semplice, immediato, caratterizzato da atmosfere pop di stampo British e testi evocativi- si legge in una nota diffusa dalla libreria-. Ogni brano è strettamente collegato per tematiche ed immagini, quasi a sembrare una sorta di concept album". L'ingresso è libero.