Avviato iter per la revisione del Piano regionale di gestione dei rifiuti

La terza Commissione "Assetto del territorio", riunita nella mattina di oggi, giovedì 9 settembre 2021, ha audito il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, in qualità di Assessore a interim all'ambiente, accompagnato dai dirigenti Luca Franzoso e Luigi Bianchetti, in merito all'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

E' stata una prima riunione informativa che ha consentito ai Commissari e ai numerosi Consiglieri presenti di prendere conoscenza della bozza di Piano regionale prima della sua approvazione in Giunta, che avverrà lunedì prossimo. Da lì inizierà la procedura di VAS (Valutazione ambientale strategica) che comprende la raccolta di osservazioni dei cittadini, degli enti e delle associazioni, attraverso un procedimento di partecipazione attiva. La Commissione consiliare sarà quindi chiamata a esaminare il Piano e le osservazioni pervenute prima della sua approvazione definitiva da parte del Consiglio.

"Il Presidente Lavevaz - ha spiegato Presidente della Commissione, Albert Chatrian (AV-SA) - ha illustrato le novità della nuova politica europea che cambia le regole del gioco nella gestione dei rifiuti, superando il concetto di differenziazione per affermare le politiche di riduzione della produzione dei rifiuti e la capacità di recupero. Si passa, infatti, da un'impostazione quantitativa a una qualitativa in una logica di economia circolare".

Chtarian (nella foto sopra) ha poi fatto sapere che "Vi sono alcuni punti critici da tenere a mente: in particolare, le discariche comunali per inerti (quasi tutte in scadenza di autorizzazione), che hanno alti costi di gestione e una bassa percentuale di utilizzo, impongono un ripensamento del modello attuale attraverso il coinvolgimento attivo dei rappresentanti degli enti locali, così come è delicata la ricerca di soluzioni per i rifiuti prodotti dalle imprese agricole che devono essere adeguate agli indirizzi italiani ed europei in materia di abbruciamento. Sarà inoltre fondamentale mettere in campo tutte le azioni possibili per contenere le tariffe a carico dei cittadini, vista anche la situazione conseguente all'emergenza da Covid-19".