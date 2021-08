La felicità di un cucciolo moltiplicata per quattro

Venerdì 13 agosto 2021, la femmina a pelo corto «Tosca du Grand St. Bernard» e il maschio a pelo corto «Eron au Moulin de Tallans» sono diventati genitori di tre maschi e una femmina. La mamma e i cuccioli stanno benissimo. Ai cuccioli saranno dati tutti nomi che iniziano con la lettera «I», ma non è stato ancora deciso quali.



A quattro anni, Tosca è diventata quindi mamma per la seconda volta. Ha dato alla luce i suoi primi dieci cuccioli durante la Vigilia di Natale del 2019. Di solito Tosca trascorre i mesi estivi presso l’Ospizio sul Passo del Gran San Bernardo, ma quest’anno è rimasta a Martigny a causa del parto imminente. È una cagnolona molto socievole, adora essere accarezzata e le piacciono molto i bambini. Inoltre, è molto paziente con le persone ed è una compagna fantastica durante le passeggiate primaverili, estive e invernali organizzate dalla Fondation Barry.



Il papà delle piccole palle di pelo, Eron au Moulin de Tallans, è un maschio da monta riconosciuto dalla Società Cinologica Svizzera (SCS), un’associazione ufficiale che tutela il pedigree dei cani di razza sin dal 1893. Eron au Moulin de Tallans è nato nella Wynental in Argovia e, con i suoi 6 anni di età, è un San Bernardo a pelo corto nel pieno della sua giovinezza. Eron ha nove fratelli: quattro maschi e cinque femmine. Ora è diventato padre di una cucciolata per la terza volta e speriamo che abbia trasmesso ai piccoli soprattutto il suo carattere mansueto.



In condizioni normali, dopo sei settimane (quindi dal 24 settembre) dovrebbe essere possibile ammirare i cuccioli a Barryland a Martigny (VS). Per la gioia di tutti, sarà possibile seguire i cuccioli nella loro crescita via webcam sulla pagina Internet