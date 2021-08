Sono 22 i nuovi casi positivi al Covid in Valle nelle ultime 24 ore

Torna a salire l'asticella dei contagi nella nostra regione, dove su 372 casi testati sono 22 le persone risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore.

Sono due i valdostani guariti e, secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso dalla Regione sulla base dei dati Usl, gli attuali positivi salgono a 145 e di questi 141 sono in isolamento domiciliare.

Il numero dei ricoveri all'ospedale Parini, nel reparto di Malattie infettive, rimane fermo a quattro e nessuno si trova in terapia intensiva.

E nonostante alcune voci circolanti ad Aosta, non risultano ufficialmente ad oggi in Valle multe per violazioni alle norme sul green pass.