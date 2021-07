Un ricoverato al 'Parini' e cinque nuovi pazienti Covid in Valle da ieri

Un ultrasettantenne valdostano rientrato da un viaggio all'estero e positivo al coronavirus è in cura antivirale da ieri all'ospedale Parini di Aosta, che dopo 20 giorni senza pazienti positivi ricoverati (l'ultima dimissione risale al 5 luglio scorso) non è più Covid-free.

Il dato è emerso dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione su dati del ministero della Salute-Iss.

E sono cinque i nuovi casi di Covid-19 rilevati in Valle nelle ultime 24 ore, a fronte di 213 tamponi eseguiti. I guariti sono quattro, portando così da 45 a 46 il numero degli attuali contagiati. In isolamento domiciliare si trovano 45 persone.

E intanto sono stati sostituiti i tendoni per il Drive-in adibiti ai tamponi Covid-19, nell'area industriale e artigianale dell'Espace Aosta, in via Lavoratori vittime del Col du Mont, nel capoluogo. Le vecchie tende sono state sostituite con strutture più performanti e adeguate alla stagione estiva, che garantiranno un maggiore comfort agli utenti e agli operatori grazie all'alta capacità filtrante dei raggi ultravioletti.



"L'impianto di condizionamento e l'elevato flusso d'aria nei tendoni contribuiranno a mantenere una temperatura interna adeguata" spiega l'Usl, che gestisce la struttura con la protezione civile valdostana. All'interno dei tendoni sono stati allestiti anche due moduli chiusi, unità abitative che saranno impiegate per le attività amministrative e per la conservazione dei materiali.