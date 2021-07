In Consiglio Valle la legge sull'idrogeno che non piace al PcP

Approda in Consiglio Valle la legge sulla trazione ferroviaria a idrogeno, che respinta in Commissione dai consiglieri del Progetto civico Progressista-PcP ha di fatto 'spaccato' la maggioranza.

È stata infatti iscritta tra i punti all'ordine del giorno della seduta di mercoledì 7 e giovedì 8 luglio la proposta di legge del consigliere di VdA Unie, Claudio Restano, che vuole favorire l'utilizzo dell'idrogeno nel sistema di trasporto pubblico in Valle d'Aosta. In commissione, alla maggioranza erano mancati i voti del Progetto Civico Progressista; nei giorni successivi, erano arrivate le prese di posizione contro la legge da parte dell'ex assessora ai Trasporti, Chiara Minelli, e della consigliera del Pcp, Erika Guichardaz, oltre che di Adu e della deputata Elisa Tripodi (m5s).



In aula saranno relatori del testo di legge il consigliere Restano per la maggioranza e Simone Perron (Lega) per la minoranza. All'ordine del giorno del Consiglio è stata iscritta anche un'interrogazione a risposta immediata del gruppo Pour l'Autonomie, sulla riconferma del personale ausiliario delle scuole assunto con chiamata pubblica.