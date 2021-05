Pd nel caos dure critiche alla gestione Timpano

"Oltre a sfruttare la mancanza da anni ormai di una direzione e di una assemblea, nonché della conferma statutaria della tesoreria, si continua ad attribuire al PD decisioni che non possono essere prese in quanto l’assemblea non si riunisce con il numero legale". Chi scrive della "catastrofica situazione politica portata dalla mancanza degli organi decisionali che deliberino nel rispetto dei diritti degli iscritti (ricordiamo che il partito è un’associazione)", sono Irene Deval, Roberto Greco, Michele Mezzavilla.

A loro dire sono stati esclusi dall'invito ad una “riunione aperta del PD” che "dovrebbe spiegare la presa di posizione nei confronti del programma in consiglio regionale: tra i non invitati, ad oggi, ci sono due rappresentanti in assemblea nazionale, un consigliere regionale, la parte degli appartenenti ai circoli (regolarmente tesserati) sopra nominati".