Per ristori e lotta al Covid disponibili 185 mln di euro da assestamento bilancio

Misure anticrisi, tutela del lavoro e rilancio del turismo hanno bisogno di fondi che saranno presto in disponibilità. Ammonta infatti a 185 milioni di euro la disponibilità della Regione per l'assestamento di Bilancio per il 2021.

E' quanto emerge dal Rendiconto generale approvato oggi dalla Giunta. Il risultato di amministrazione del 2020 è di 201.071.365,33 milioni di avanzo disponibile. A questa cifra viene tolto un accantonamento prudenziale di quasi 16 milioni di euro "per il processo di normale attenzione ad eventuali minori entrate intra anno".

"Restano 185 milioni di euro in piena disponibilità che potranno essere utilizzati con la legge di assestamento dell'anno 2021 e che consentiranno il finanziamento della legge anti-Covid concernente le misure a sostegno degli operatori economici e delle imprese presenti sul territorio regionale, nonché di incentivazione al mantenimento e all'incremento occupazionale", si legge in una nota diffusa dalla Giunta regionale. Il rendiconto sarà vagliato nelle diverse commissioni consiliari e poi approderà in Consiglio Valle per l'approvazione.