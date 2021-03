Torna in Valle 'Donacibo', settimana di raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà

Donacibo, la raccolta alimentare promossa dalla Federazione Nazionale dei Banchi di Solidarietà, torna in Valle d'Aosta.

Tra il 15 marzo e il 30 aprile gli studenti, le loro famiglie, il personale docente e non docente possono portare a scuola e mettere nelle apposite scatole generi alimentari di prima necessità a lunga conservazione, possibilmente con il termine di consumo consigliato non inferiore ad uno o due mesi dalla data di acquisto.

Nelle prossime settimane man mano che le raccolte termineranno i volontari del Banco Alimentare, a seguito della segnalazione delle singole scuole, provvederanno al ritiro.

Negli anni scorsi, in una settimana poco più di ottomila studenti valdostani di 24 istituzioni scolastiche hanno raccolto in media ogni anno quasi sei tonnellate e mezza di alimenti destinati a famiglie residenti in stato di grave disagio economico.