'Su le mani per Piera!', l'ultimo saluto alla storica ristoratrice di Gressan Piera Pezzoli

"Su le mani per Piera!". Era questo il grido lanciato sulla pista da ballo del 'Malefika' di Gressan quando lei arrivava alla consolle del Dj ed è questo il grido lanciato idealmente ieri lunedì 15 marzo, anche da chi a causa delle norme anti Covid non ha potuto essere presente nella chiesa parrocchiale di Gressan alle esequie di Piera Pezzoli vedova Rosset, deceduta domenica scorsa all'età di 83 anni. Ha lasciato i figli Gianni e Paolo, gli adorati nipoti Annie e André e congiunti che l'hanno sempre apprezzata e amata traendo da lei insegnamenti e consigli.

Piera era nata un anno prima del bar ristorante 'Pezzoli', inaugurato nel 1938 nel paese della Plaine dai suoi genitori Giovanni Pezzoli e Maria Albina 'Binetta' Linty e per decenni ne è stata l'anima e il volto. Piera Pezzoli ha vissuto nel mondo del commercio per tutta la vita: insieme al fratello Carlo (scomparso alcuni anni fa) ereditò con orgoglio il locale che porta il suo cognome, gestito oggi da suo figlio Paolo Rosset e da Luciano Pezzoli, figlio di Carlo.

E come sua mamma Binetta, anche Piera é morta a 83 anni e quattro mesi esatti come se, considerata la loro identica dedizione al lavoro, avessero deciso entrambe di lasciare la vita terrena alla stessa età e che la sepoltura avvenisse di lunedì, per tradizione il giorno di chiusura del 'Pezzoli'.

Piera era conosciuta in tutta la Valle come 'la signora dello chignon biondo', e dietro al banco ha servito e soprattutto ha ascoltato e dato consigli a quattro generazioni di giovani, conoscendone e custodendo i loro segreti. Ancora recentemente, quando si poteva ancora ballare prima dell'arrivo del Covid, tutti i sabati aspettava la chiusura della discoteca Malefika, 'costola del Pezzoli' inaugurata nel 2013 in occasione del 75esimo anniversario del bar-ristorante, e alle 4 del mattino faceva colazione e panini a tutti i ragazzi che avevano lavorato per la buona riuscita della serata, complimendandosi con i dj per la musica e spronando tutti a dare sempre il meglio di loro stessi, come lei ha sempre cercato di fare per tutta la vita.

Il Pezzoli detiene una serie di primati che lo qualificano come punto di riferimento 'assoluto' per i gressaens: tanto per ricordare, è qui che fu effettuato, pochi mesi dopo l'apertura, il primo allacciamento telefonico del paese e sempre al Pezzoli fu accesa, nel 1957, la prima televisione di Gressan.

Non si contano in questi 82 anni anni gli aneddoti e le circostanze particolari in cui il bar-ristorante Pezzoli ha davvero rappresentato qualcosa di più di un semplice locale di paese. E' stato un luogo rappresentativo di un'intera comunità e tutto ciò grazie all'impegno 'secolare' e quotidiano di una famiglia che “non ha mai mollato” amava ricordare Piera, che nel 'Pezzoli' è praticamente nata e vi ha vissuto sempre con il sorriso sulle labbra.