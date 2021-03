Aosta: Iniziato allacciamento acquedotto viale Partigiani, circolazione modificata

Attesi da tempo e già oggetto di interpellanze in Consiglio comunale, sono iniziati oggi i lavori di allacciamento alle reti comunali dell’acquedotto e della fognatura in viale Partigiani, tra i civici n. 80 e n. 62 della corsia Sud. I lavori dureranno sino al prossimo 15 aprile e un'ordinanza municipale stabilisce inevitabili modifiche alla circolazione:

- divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (a esclusione di quelli utilizzati dalla ditta esecutrice dei lavori);

- chiusura al traffico per tutti i veicoli (a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori), a partire dalla rotatoria con le vie Chamolé, Chambéry, Festaz e viale Partigiani Nord nel tratto di adduzione tra via Chamolé e viale Partigiani Sud – via Carducci;

- senso unico di marcia Est - Ovest nella parte di carreggiata libera;

- chiusura al transito pedonale del marciapiede a raso con obbligo per i pedoni di proseguire lungo il marciapiede situato sul lato opposto della via o, in alternativa, qualora sia possibile, realizzazione di un corridoio di transito pedonale protetto della larghezza di almeno un metro come stabilito dalle norme;

- eventuale restringimento della sede stradale e limite massimo di velocità a 30 Km/h, nei pressi dell’area di cantiere con obbligo di precedenza per i veicoli procedenti sulla corsia di marcia libera.