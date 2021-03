L'ESCURSIONE DELLA SETTIMANA: Champillon Doues

Come per tutte le attività in montagna, occorre non sopravvalutare se stessi avventurandosi in percorsi difficili e faticosi: informati bene sull'itinerario da seguire, valuta le condizioni della neve e consulta sempre le previsioni del tempo.

Accesso

Casello autostradale di Aosta Est. Proseguire in direzione del Gran San Bernardo sino a Variney dove si svolta a destra per Valpelline. Si procede sino a Rhins: a sinistra sino a Doues. Superato l’abitato si prosegue ancora in direzione di Plan Debat: poco sopra Châtelair si lascia l’auto.

Bella passeggiata panoramica sino al nuovo rifugio Champillon dedicato ad Adolfo Letey.

Descrizione del percorso