Courmayeur: Prima adunanza del nuovo Consiglio comunale

I lavori sono cominciati con la convalidata della condizione degli eletti. Nessuno versa in condizione di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità, e risultano quindi pienamente legittimati ad espletare il mandato elettorale. La deliberazione è stata votata all’unanimità.

Il Sindaco, Roberto Rota, e il Vicesindaco, Federico Perrin, hanno proceduto poi al giuramento davanti al Consiglio comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 27 della L.R. 54/1998.

Con 11 voti favorevoli del gruppo SìAmo Courmayeur e 4 voti contrari del gruppo Esprit sono stati approvati gli indirizzi generali di governo riportati nel programma amministrativo della lista n. 1 “SìAmo Courmayeur”. In allegato si riporta la relazione del Sindaco, Roberto Rota, che ha ripercorso le linee guida del programma dell’Amministrazione comunale per il quinquennio 2020-2025.

Nella dichiarazione di voto il consigliere capogruppo di Esprit, Stefano Miserocchi (nella foto), ha motivato il voto contrario del proprio gruppo “L’8 novembre è stata una scelta democratica e ne prendiamo atto. Saremo vigili e attenti, costruttivi per il bene della comunità, contribuendo in Consiglio con l’esperienza maturata negli anni complessi di Amministrazione. Non ci sentiamo però di condividere un programma molto diverso dal nostro. Auguriamo buon lavoro”.

Il Sindaco, Roberto Rota, nel ringraziare per la collaborazione, ha replicato: “Prenderemo in conto osservazioni concrete e saremo aperti al confronto propositivo. I nostri programmi elettorali erano diversi e gli elettori ci hanno scelto perché si aspettano dei cambiamenti per il futuro. Non ci prenderemo i meriti di tutte quelle azioni che verranno fatte nei primi due anni, e che saranno, come sappiamo essere ad ogni cambio di governo, frutto del lavoro e degli impegni delle amministrazioni precedenti. Lavoreremo per concretizzare le nostre proposte e per il bene di Courmayeur.”

I lavori dell’assemblea sono proseguiti con la presa d’atto della nomina della Giunta comunale, nominata con decreto del Sindaco n. 22 del 18 novembre 2020. La Giunta comunale è così composta:

Roberto Rota – Sindaco con delega Protezione Civile, Turismo, Sport e Affari Istituzionali

Federico Marco Perrin – Vice Sindaco con delega al Bilancio, Finanze, Patrimonio, Commercio e Artigianato

Alessia Di Addario - Assessore alla Cultura, Istruzione e Politiche sociali

Alberto Motta - Assessore all’Urbanistica e Opere pubbliche

Ephrem Truchet – Assessore all’Ambiente, Territorio, Agricoltura, Viabilità e Trasporti

Ha fatto seguito l’elezione della Commissione elettorale comunale 2020/2025. Ne faranno parte i consiglieri di maggioranza André Savoye e Alessandro Perrone, e la consigliera Diletta Maria Roveyaz per la minoranza. Consiglieri supplenti per la maggioranza saranno Massimo Rey e Iris Voyat e per la minoranza Luciano Gex. All’unanimità il Consiglio ha approvato poi gli indirizzi per l’individuazione dei rappresentanti di nomina sindacale 2020/25.

La deliberazione di rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori – novembre/dicembre 2020, è stata approvata con 11 voti favorevoli del gruppo SìAmo Courmayeur e 4 voti contrari del gruppo Esprit. Il documento prende atto delle modifiche normative in materia, parametrate alla dimensione dei Comuni e rideterminate dopo le elezioni comunali del mese di settembre 2020. La deliberazione fa propri l’incremento previsto delle indennità del 20%, oltre ad un ulteriore 10% in quanto paese turistico.

È stato bocciato invece dal Consiglio l’emendamento proposto dal gruppo di minoranza Esprit Courmayeur nel quale si chiedeva di rinunciare alle premialità previste “quale segnale politico e gesto di solidarietà e vicinanza alla comunità in un momento difficile” ha motivato il capogruppo Miserocchi.

“Comprendo la proposta molto politica – ha replicato il Sindaco - Questo periodo richiede un impegno sette giorni su sette, spesso fino a tarda serata ed è in questo modo che manifestiamo il nostro sostegno personale e la disponibilità totale alla comunità, piuttosto che con la riduzione delle indennità, che come sappiamo incidono poco sul bilancio del Comune”.

Sarà la Dr.ssa Daniela NOVALLET a ricoprire l’incarico di revisore dei conti del Comune di Courmayeur. La delibera è stata approvata con gli 11 voti favorevoli del gruppo SìAmo Courmayeur e le 4 astensioni del gruppo Esprit, che proponeva, con un emendamento poi bocciato a maggioranza, il mantenimento del precedente revisore, Jean-Claude Favre “per continuità”. Il Vicesindaco, Federico Perrin, con delega al Bilancio, ha evidenziato che il curriculum della dott.ssa Novallet è stato preferito, tra quelli presentati, per la lunga e proficua esperienza in tale ambito.

I lavori del Consiglio si sono chiusi con le comunicazioni del Sindaco, che ha evidenziato il trend positivo relativo al calo di casi Covid sul territorio, che vede l’assenza di nuovi positivi da 3 gg. Il primo cittadino ha poi manifestato perplessità sulle decisioni assunte dal Governo nazionale in merito al momentaneo blocco della stagione invernale. “C’è massima attenzione da parte di Comune e Regione sul tema e si sta cercando di far sentire al Governo nazionale la voce della montagna. Una chiusura come prevista rappresenterebbe un colpo molto duro per tutta la comunità e l’indotto economico. Stiamo del frattempo analizzando le problematiche in caso di apertura eventuale e parziale delle regioni: punto nevralgico per Courmayeur sarà Via Roma, dove dovremo evitare assembramenti, così come sulle navette della Val Ferret. Stiamo lavorando a questo su più tavoli, seppur in assenza di nuovi decreti”.

Nel corso dei lavori sono stati anche comunicati i capigruppo in Consiglio comunale.

Per il gruppo consiliare SìAmo Courmayeur è stato nominato il consigliere André Savoye e vicecapogruppo la consigliera Sauvage Rolla.

Per il gruppo Esprit Courmayeur è stato nominato capogruppo il consigliere Stefano Miserocchi e vicecapogruppo la consigliera Sara Penco.