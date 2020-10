Le port du masque devient obligatoire dans les communes savoisien de plus de 10 000 habitants

Vendredi à minuit, dans toute la Savoie, les établissements recevant du public suivants devront fermer salles de jeux et casino, expositions, foires et salons et tentes chapiteaux et structures externes.

Le port du masque devient obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants; l'accueil sera limité à capacité de 4m2 par client dans les centres commerciaux et magasins. Dans les communes de l'agglomération, les bars devront fermer à partir de vendredi à minuit, pour une durée minimum de 15 jours soit jusqu'au 23 octobre.

Dans les restaurants, les tables ne pourront pas accueillir plus de six personnes, avec un espacement d'un mètre entre les convives. Des cahiers de rappel où les clients devront donner leur noms, prénoms et numéros de téléphone seront mis en place.