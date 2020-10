Dodici nuovi casi di Covid-19 in Valle nelle ultime 24 ore

Cresce esponenzialmente il numero di pazienti positivi al coronavirus nella nostra regione, che oggi raggiunge quota 93, ovvero 12 in più rispetto a ieri quando ne erano stati registrati sei in più di sabato scorso.

I malati ricoverati all'Ospedale Parini di Aosta sono sette, di cui uno in terapia intensiva; gli altri 86 sono in isolamento domiciliare. In base agli accertamenti sanitari, il virus circola maggiormente in ambito familiare; al secondo posto per fattore rischio vi è la scuola.

I guariti risultano ora 1.106 dall'inizio della pandemia; i morti restano 146, ovvero 73 donne e altrettanti uomini dai 45 ai 100 anni di età.