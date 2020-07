Rinascimento VdA si schiera con i Sindaci contro i tagli della Consiglio Valle

Rinascimento Valle d’Aosta – Renaissance Vallée d’Aoste" prende le distanze in modo fermo dalle dichiarazioni del Consigliere Regionale Roberto Cognetta rispetto ai Sindaci della nostra Regione ritenendole affermazioni oltre che infondate anche di particolare gravità in quanto irrispettose del ruolo e del lavoro profuso ogni giorno dai primi cittadini dei nostri 74 Comuni e dalle loro Giunte. E' quanto si legge in una nota del neo nato movimento presieduto da Giovanni Girardini.

“Non vi è alcun senso – ribadisce Giovanni Girardini – nell’attaccare le indennità dei Sindaci in quanto corrispondono a responsabilità e compiti precisi, ampi e molto gravosi e comunque se vale questo principio allora vanno analizzate anche le indennità dei Consiglieri Regionali, peraltro ben più elevate".

Per Girardini, poi, "parlare in termini del tutto generici e senza riferimenti puntuali e circoscritti di favori e comportamenti presunti illeciti a carico dei Sindaci e delle loro Giunte è un’attitudine che riteniamo demagogica e populista, figlia di un fare politica che non condividiamo nel modo più assoluto".

Rinascimento Valle d’Aosta – Renaissance Vallée d’Aoste è inoltre a favore "di una maggiore autonomia finanziaria dei Comuni rispetto al Palazzo Regionale con riferimento almeno ai fondi a copertura della gestione ordinaria, sottraendo i Sindaci a eventuali rischi di sudditanza e dipendenza di colore e di partito da parte di chi Governa in Giunta regionale. Questo è un punto centrale del nostro programma”.