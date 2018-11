Aosta: Sarà 'interattivo' l'Albero di Natale in piazza Chanoux voluto dalla Chambre

Cinque progetti tutti innnovativi e originali, valutati da una commissione di esperti capitanata dall'architetto aostano Maurizio Fea. Alla fine, il bando per la realizzazione dell'Albero del Natale 2018 in piazza Chanoux ad Aosta organizzato dalla Chambre Valdotaine se l'è aggiudicato il raggruppamento temporaneo di imprese tra Luca Frutaz, titolare della ditta di opere in legno Chenevier spa e l’architetto Paolo Venturotti, di Aosta.

La realizzazione dell'opera costa 38.000 euro più iva oltre ai costi aggiuntivi e a quelli del bando; la Chambre ora sta cercando sponsor per sopperire all'esborso reso possibile dalle quote camerali degli associati. L'albero sarà realizzato in legno, materiale plastico trasparente e una rete di metallo antinfortunistica: “L’albero di Natale di Aosta sarà una sorpresa per tutti quelli che andranno in piazza Chanoux – ha commentato Venturotti – perchè sarà possibile entrarvi dentro e salire fino a nove metri di altezza per godere così di una prospettiva nuova della piazza”.

L'opera alta complessivamente 12 metri sarà inagurata il 22 novembre, qualche giorno prima del Marche Vert Noel "con il quale si integrerà nel modo migliore" ha sottolineato Fea. Sarà possibile accedervi fino a 9 metri di altezza salendo “dei grandi scalini che partono da una lunghezza di sei metri alla base fino a due metri alla cima - ha proseguito Fea - così che dalla piazza si potrà ammirare l'interattività dell'albero con i suoi visitatori e viceversa; la rete metallica che lo avvolgerà garantirà totale sicurezza alla struttura".