Ho apprezzato in modo particolare la profondità e la lucidità delle loro riflessioni, sempre ben ancorate alla nostra realtà valdostana, ma con uno sguardo ampio e consapevole rivolto al contesto italiano ed europeo. Un esempio prezioso di quanto il commercio e chi lo vive con dedizione siano il cuore pulsante del nostro territorio.

Dell'intervento di Brigida Gallinaro , Vicepresidente nazionale dell'Associazione 50&Più (la rete senior legata a Confcommercio) e Presidente regionale per la Liguria e provinciale per Genova, mi hanno particolarmente catturato l'empatia, la semplicità e la straordinaria capacità di entrare nel cuore degli uditori. Con riflessioni e raccomandazioni accorate, ha saputo lanciare un forte invito alla collaborazione e alla partecipazione in modo particolare alle prossime Olimpiadi, sottolineando come rappresentare un prezioso momento di condivisione per incontrare altri senior. Il prossimo anno, infatti, si terranno importanti eventi in Toscana e Sardegna, appuntamenti pensati non solo per il confronto, ma anche per lo scambio di idee, il divertimento e la leggerezza. Questa visione così coinvolgente nasce dalla sua lunga esperienza sul campo: al fianco del presidente nazionale Carlo Sangalli, Gallinaro coordina le attività del territorio ligure e genovese dedicandosi quotidianamente alle politiche per gli over 50. Il suo impegno spazia dalla promozione dell'invecchiamento attivo alla tutela dei diritti, fino alla cultura, al tempo libero e ai progetti intergenerazionali (come quelli realizzati con le scuole dell'infanzia), senza dimenticare importanti riconoscimenti come i Maestri del Commercio . Una dedizione al mondo senior già premiata nel 2019 con il Premio Senior dell'Anno nell'ambito del Silver Economy Forum a Genova.

Ho stimato l'intervento semplice, diretto e autentico di Giacomo Aloisi , Presidente di 50&Più Valle d'Aosta. Nel suo messaggio è emerso chiaramente il desiderio di vedere una partecipazione sempre più attiva agli eventi dell'associazione, sottolineando con onestà come, purtroppo vengono, non sempre questi appuntamenti seguiti da tutti. Un richiamo importante da parte di chi guida con dedizione l'associazione nella tutela degli iscritti, nella promozione sociale degli over 50 e nell'organizzazione di preziose iniziative di aggregazione, partecipazione civica e valorizzazione del territorio, come la prestigiosa proclamazione dei Maestri del Commercio.

Mi ha colpito positivamente anche l'osservazione del Presidente Confcommercio Valle d'Aosta Graziano Dominidiato in occasione della premiazione dei Maestri del Commercio, durante la quale ha ringraziato il presidente di 50&Più, Aloisi, per il suo impegno. Ha colto un punto essenziale: “è fondamentale che tutti insieme sosteniamo chi si impegna nel commercio, un vero volano dell'economia del territorio che deve sempre più allinearsi e integrarsi con l'offerta turistica”. Questo messaggio ben riflette il suo percorso di imprenditore nel commercio e nella ristorazione e la sua lunga esperienza di rappresentanza ai vertici di Confcommercio Valle d'Aosta e nel legame associativo con 50&Più Valle d'Aosta, un impegno che unisce tutela delle imprese storiche, valorizzazione del lavoro sul territorio e attenzione allo sviluppo turistico locale.

da sx Graziano Dominidiato (Presidente Confcommercio

Valle d'Aosta), Giacomo Aloisi (Presidente 50&Più Valle

d'Aosta), Brigida Gallinaro (Vice Presidente Nazionale

50&Più). Scatto di Roger Berthod

In qualità di esperta in analisi sensoriale, non ho potuto esimermi dal valutare con occhio, e palato, attento il percorso gastronomico del Pranzo dei Maestri del Commercio presso Société en ville che ho sinceramente apprezzato per l'equilibrio e la valorizzazione del territorio. Il locale Société en Ville, Caffetteria Ristorante affianca la sala convegni della BCC Valdostana , punto di riferimento per incontri e iniziative cittadine. L'esperienza si è aperta nel migliore dei modi con un calice di Spumante Bollé Andreola come aperitivo, perfetto per preparare il palato con la sua vivace freschezza. Il percorso culinario ha poi saputo conquistare fin dall'antipasto, un intrigante gioco di consistenze e temperatura con l' uovo cotto a bassa temperatura, topinambur e spuma di toma servito come un cappuccino , proseguendo con il carattere deciso dei maccheroncini all'uovo con ragù bianco di capriolo e porro fritto e la ricchezza avvolgente della tradizione nella carbonada con patate alla valdostana . A tavola, l'abbinamento enologico ha saputo sostenere con grande armonia sia i primi che i secondi piatti grazie a due etichette ben calibrate: la struttura e la piacevole acidità della Barbera d'Asti 2025 (imbottigliata da Produttori di Govone – Produttori di Portacomaro) e la finezza del vino bianco Le Terre Sassaia del Virginio 2025 . A chiudere in bellezza, una raffinata mousse alla nocciola, arancia e crumble al rosmarino che ha lasciato un ricordo pulito e aromatico. Una menzione speciale va infine al personale di sala: impeccabile per cordialità, grande professionalità e una rara, preziosa attenzione nel soddisfare con garbo e prontezza anche le richieste fuori menu. Un'esperienza sensoriale completa e decisamente promossa.

Tutti i riconoscimenti e gli attestati di carriera

Di seguito tutti i nomi dei premiati suddivisi per categoria, seguiti dai prestigiosi attestati di fedeltà al lavoro conferiti a chi ha dedicato 25, 40 e ben 50 anni della propria vita alla professione.

Il 22 novembre, alle ore 10.00, presso la Sala Convegni della BCC Valdostana (in Viale Giuseppe Garibaldi, 3 ad Aosta), si è svolta la premiazione dei Maestri del Commercio organizzata da 50&Più sezione Valle d'Aosta. L'evento si è aperto con gli interventi istituzionali di:

Giacomo Aloisi (Presidente 50&Più Valle d'Aosta), Brigida Gallinaro (Vice Presidente Nazionale 50&Più), Graziano Dominidiato (Presidente

Confcommercio Valle d'Aosta). Le premiazioni si sono aperte con l'intervento del Segretario 50&Più Valle d'Aosta Riccardo Bortolotti , che ha chiamato a uno a uno i premiati. In chiusura, non è mancata una menzione anche per i vincitori assenti. Premiati presenti : Ermanno Bonomi (Commercio Ceramiche) – Aquila d'ORO, Paolo Contoz (Commercio Prodotti Petroliferi) – Aquila d'ORO, Monica Gino (Commerciante

Abbigliamento e Oggettistica – Aquila d'ARGENTO, Ivana Franzoso (Libreria Buonastampa) – Aquila d'ORO, Antonio Belfiore (Attività Edile) – Aquila d'ORO, Carlo Perrin (Attività Trasporti) –

Aquila d'ORO, Attilio Gianotti (Gioielleria) – Aquila d'ORO, Lidia Pession (Albergatrice) – Aquila di DIAMANTE. Premiati assenti Gianni Coda (Broker Assicurativo) – Aquila di DIAMANTE, Loredana De Lazzari (Commerciante Abbigliamento) – Aquila di DIAMANTE, Bruno Grisetti (Attività di Pulizia, Disinfestazione) – Aquila di DIAMANTE, Corrado Scarpa (Ristorazione) – Aquila di DIAMANTE, Francesca Sergi (Ristorazione) – Aquila di DIAMANTE, Flavia Casale Brunet (Albergatrice) – Aquila d'ARGENTO, Omar Casale Brunet (Albergatore) – Aquila d'ARGENTO. (fonte https://www.flipnews.org/index.php/life-styles-2/technology-4/item/5413-oltre-il-premio-come-50-piu-valle-d-aosta-costruisce-il-domani-del-commercio-partendo-dalle-sue-radici.html)