Servizio civile e militare prima del 2006: come recuperare i contributi figurativi

Per chi ha svolto il servizio diversi anni fa, la legge prevede l’accredito della contribuzione figurativa, ovvero il riconoscimento di contributi totalmente gratuiti e a carico dello Stato, a patto che quel periodo non sia già coperto da altre forme di lavoro.

L’accredito figurativo è riconosciuto per i periodi di svolgimento di:

Servizio civile : limitato a chi è stato avviato entro il 31 dicembre 2005 (o nel corso del 2005 con attività proseguita nel 2006). Include il servizio militare non armato e il servizio sostitutivo civile.

: limitato a chi è stato avviato entro il 31 dicembre 2005 (o nel corso del 2005 con attività proseguita nel 2006). Include il servizio militare non armato e il servizio sostitutivo civile. Servizio militare volontario: riconosciuto per i periodi di ferma nelle Forze armate italiane o in servizi equiparati.

Il beneficio è destinato ai lavoratori o pensionati che hanno un vuoto assicurativo e può essere richiesto, in caso di decesso, anche dai loro superstiti.

Dove riscattare i contributi figurativi

I contributi possono essere riscattati nei seguenti fondi gestiti dall’INPS:

AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) dei lavoratori dipendenti;

Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti);

Fondi speciali di previdenza (ove previsto dai relativi regolamenti).

Il beneficio dell’accredito figurativo non è previsto nella Gestione Separata INPS.

Per tutti i contratti di Servizio civile universale stipulati dopo il 2005, la copertura automatica dello Stato è decaduta. Gli interessati hanno comunque la facoltà di recuperare l’anno di servizio, ma devono farlo tramite il riscatto volontario oneroso (a proprie spese).

L’onere economico può essere calcolato con tariffe agevolate ed è interamente deducibile dalle tasse, con possibilità di rateizzazione senza interessi.

Requisiti e come presentare la domanda

Per ottenere l’accredito figurativo (per il servizio militare o il vecchio servizio civile), l’interessato deve rispettare precise condizioni:

un contributo effettivo: è necessario possedere almeno un contributo versato e valido al momento della presentazione della domanda.

Nessuna doppia copertura: il periodo richiesto deve essere privo di qualsiasi altra contribuzione.

Nessun doppio utilizzo: i mesi richiesti non devono essere già stati considerati utili per una pensione statale o per altri trattamenti sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell’AGO.

Nota per il servizio militare: l’accredito è possibile solo se per quel periodo non sia attivabile la costituzione di una posizione assicurativa nell’AGO ai sensi della legge 322/1958.

Domanda online

La domanda va inoltrata esclusivamente online, tramite le pagine:

accredito dei contributi figurativi per il servizio civile;

accredito dei contributi figurativi per il servizio militare volontario.

Nella compilazione della domanda per il servizio militare, devi specificare:

i periodi esatti di servizio richiesti;

il distretto o l’ufficio militare di appartenenza.

Sarà poi l’INPS a occuparsi di richiedere direttamente la documentazione probatoria al distretto o all’ufficio militare indicato.

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©️Photo Credit: ChiccoDodiFC

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