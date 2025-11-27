Napoli celebra i talenti over 50: si chiude la XX edizione di Italia In…Canto

Si è chiuso il sipario sulla XX edizione di Italia In…Canto, il concorso canoro dedicato agli over 50 non professionisti, ideato e promosso dall’Associazione 50&Più.

L’emozionante finale, andata in scena al Teatro Mediterraneo di Napoli nella serata di mercoledì 26 novembre, ha visto trionfare il talento di Natale Munaò, proveniente da Messina, che si è aggiudicato il primo posto del contest interpretando Il Mondo, oltre al “Premio del pubblico”. Al secondo posto Stefania Belli, proveniente da Casciano Val di Pesa, con Ho amato tutto. Terzo posto – con voto ex aequo – per Gemma Amoroso, da Trapani, che si è esibita sulle note di Tutt’al più, e Michele Gaudiomonte, di Gioia del Colle, con Avrai.

A condurre l’evento è stata la ballerina e conduttrice Rossella Brescia, mentre i diciotto cantanti in gara hanno interpretato i più grandi successi della musica leggera italiana, accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Gaetano Raiola.

La giuria, presieduta dal musicista e cantautore Tony Esposito, era composta da Ghighi Di Paola, pubblicista e conduttore della trasmissione “Battiti” di Rai Radio3, e da Stefano Mannucci, giornalista, scrittore e critico musicale del Fatto Quotidiano, già a Il Tempo e dal 2016 voce di Radiofreccia nei panni del popolare “Dottor Mann”.

A margine dell’evento, il vicepresidente vicario nazionale di 50&Più, Sebastiano Casu, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa:

«La grande partecipazione di concorrenti e di pubblico testimonia ancora una volta l’importanza di manifestazioni come questa, che hanno l’obiettivo di favorire la socialità, valorizzare talenti e creare occasioni di condivisione. Da venticinque anni celebriamo il talento degli over 50».

Tra le novità più significative della XX edizione c’è l’annuncio del “Premio Peppe Vessicchio”, un nuovo riconoscimento che verrà istituito in memoria del celebre Maestro, recentemente scomparso, già amico di 50&Più e presidente di giuria nella precedente edizione del concorso.

«Il premio a cui stiamo lavorando vuole essere un omaggio al Maestro recentemente scomparso e un invito a tutte e tutti a difendere la bontà della musica, l’autenticità di un lavoro corale che vede cantanti e musicisti impegnati insieme», ha commentato Lorenzo Francesconi, Segretario generale di 50&Più.

Per onorare la figura di Peppe Vessicchio, scomparso lo scorso 8 novembre, Francesconi ha consegnato al fratello, Pasquale Vessicchio, una targa commemorativa, in un momento di grande emozione per tutti i presenti.