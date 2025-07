50&Più, premiati i vincitori della 43ª edizione del Concorso

Sono venti gli aspiranti artisti premiati nell’ambito della 43ª edizione del Concorso 50&Più dedicato a Prosa, Poesia, Pittura e Fotografia. L’evento si è svolto a Baveno, sulle rive del Lago Maggiore, dall’11 al 16 luglio. Nella stessa occasione, i soci – provenienti da ogni parte d’Italia – hanno frequentato laboratori di poesia, pittura, fotografia, musica e canto seguiti da volti noti del panorama artistico. A completare l’offerta culturale proposta dall’Associazione nazionale – che conta oltre 300mila soci – anche spettacoli serali ed escursioni.

VIDEO | IL COMMENTO DELLA GIURIA

Farfalle e libellule: i premiati 2025

Simbolo di libertà e di fantasia, la farfalla rappresenta il premio per eccellenza del Concorso 50&Più. L’Associazione di over50 consegna – durante la cerimonia di chiusura – una farfalla ad ogni partecipante ammesso alla competizione artistica “Perché – spiegano da 50&Più – crediamo che la creatività e la fantasia insita in ognuno di noi debba sempre emergere e, al tempo stesso, essere premiata”. A questo riconoscimento si aggiunge la Menzione Speciale 50&Più dedicata ai meritevoli selezionati dalla Giuria. La Libellula 50&Più, invece, è il premio che viene assegnato alle cinque opere vincitrici di ogni categoria di concorso (prosa, poesia, pittura e fotografia). Oltre a questo, vengono consegnate anche le Superfarfalle, un riconoscimento che va alle opere vincitrici dell’edizione precedente e più votate sul sito 50epiu.it e dai lettori della rivista 50&Più.

Per la categoria Poesia vincono Mauro Carlesso, di Lesa (No), con l’opera: “Tenersi per mano”; Francesca D’Errico, di Caserta, con l’opera: “Notturno”, Antonio MERCURI, di Tolentino (MC), con l’opera: “Dopo ogni sera”, Laura RONCONI, di Longiano (Fc), con l’opera: “Una carezza”, Lidia VANNI, di Marradi (Fi) con l’opera “Padre… il grande assente “Alzheimer”.

Per la Prosa Michela FONTANA, di Arona (No), con l’opera: “L’allievo”; Elisabetta Maria Antonella GRECO, di Monza, con l’opera: “Racconto di un’estate”; Pietro GARUCCIO, di Trapani, con l’opera: “Il presente in tasca”; Paola PARODI, di Montalto Scarampi (At) con l’opera: “Simbiosi”; Afrisio FERRETTI, di Pistoia, con l’opera: “Aspettando il tempo”.

Per la Fotografia Augusto BOSONI, di Lecco, con l’opera “Condivisione”; Armando FESTINI, di Monticello Conte Otto (Vi), con l’opera “Tra i ghiacci”; Cesarina RIGO, di Monticello Conte Otto (Vi), con l’opera “Antelope Canyon”; Sonia Bernardetta SELLA, di Vicenza, con l’opera “Una pausa”; Edgardo SIGNATI, di Milano, con l’opera “Polpo senza patate”.

Per la Pittura Elisabetta MASSARI, di Piacenza, con l’opera “Sunset’s Kiss”; Corrado BELLUOMO, di Marsciano (Pg), con l’opera: “Amore senza tempo”; Claudia Alessandra TENANI di Milano, con l’opera “La tempesta”; Emma MARTIN, di Padova, con l’opera: “La vita a due velocità”; Adriano ABLATICO, di Asti, con l’opera: “Cavalli nella nebbia”

EDIZIONE 2025

I volti della 43° edizione del Concorso

Quattro i membri della giuria che hanno selezionato le opere inviate a 50&Più dagli aspiranti artisti. Serena Colombo, storica dell’arte, giornalista e autrice di testi scientifici e divulgativi in ambito storico-artistico e specialista di arte medievale; Paolo Sacchi, reporter e ritrattista, ha collaborato con riviste di viaggi, Getty Images, Discovery Channel e testate internazionali; Plinio Perilli, poeta, critico letterario e saggista e Enrico Valenzi, scrittore e fondatore della scuola di scrittura Omero. Oltre al ruolo di giurati, a Sacchi, Perilli e Valenzi è stata affidata anche la direzione artistica dei laboratori di fotografia, poesia e scrittura creativa. A loro si deve aggiungere Graziano Tinti, pittore, che ha condotto il laboratorio di pittura sulla tecnica dell’acquarello e Vincenzo De Filippo, musicista, che ha condotto il laboratorio di musica e canto.