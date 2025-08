Olimpiadi 50&Più 2025: regolamento e pre-iscrizioni online

È stata apportata una modifica al regolamento della precedente edizione, in relazione alla Gara di Bocce: sarà possibile iscriversi solo ad una delle due gare previste tra Singolo o Doppio Libero.

Ciascun partecipante potrà iscriversi ad un numero massimo di 5 gare e da oggi sarà attivata la possibilità di effettuare la pre-iscrizione online tramite l’indirizzo olimpiadi.50epiu.it.

Si ricorda che per partecipare alle gare di marcia, maratona, nuoto, ciclismo e tennis è obbligatorio essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità o, nel caso di soggetti tesserati ad Associazioni/Società sportive, dell’attestazione sottoscritta dal Presidente della ASD.

Durante la manifestazione si svolgeranno il torneo di burraco (15° Trofeo nazionale 50&Più Burraco), la gara di ballo (9° Trofeo 50&Più Gara di Ballo) e il 3° torneo dedicato al Walking Football.

Decathlon sarà al nostro fianco in questa edizione e metterà in palio il Trofeo che sarà assegnato all’Atleta over 85 che avrà totalizzato il maggior punteggio nelle gare a cui ha partecipato.



Per maggiori informazioni in merito è possibile rivolgersi a Roberto Conti (Relazioni e attività associative – mail: area.associativa@50epiu.it – telefono 0668883230/292).

Le Olimpiadi 50&Più rappresentano un appuntamento per tutti gli over 50 appassionati di sport. Un evento unico che ogni anno attira centinaia di atleti provenienti da tutta Italia pronti a sfidarsi in un clima di sana competizione sportiva ed entusiasmo.

Sulle piste e sui campi gara, il vero spirito olimpico trionfa sul mero risultato. Dalle discipline individuali a quelle di squadra, le Olimpiadi 50&Più sono un’occasione per mettersi alla prova, superare i propri limiti, divertirsi e condividere con gli altri la passione per lo sport.

OLIMPIADI 50&PIÙ

La 31ª edizione delle Olimpiadi 50&Più si svolgerà presso il Bluserena Ethra Reserve – Castellaneta Marina (TA), dal 14 al 22 settembre 2025. Un evento unico dove sport, divertimento e amicizia si fondono in un’esperienza indimenticabile.

GARE A ELIMINATORIA

GARA INDIVIDUALE MASCHILE E FEMMINILE

Vengono effettuati 3 tiri liberi consecutivi a persona. Passa il turno chi segna più canestri tra i due sfidanti. In caso di parità si effettuano altri tiri liberi sino ad un massimo di 5, qualora siano ancora in parità, si procede al lancio della monetina. Per le donne il tiro a canestro viene effettuato da distanza più ravvicinata.

Le finali dal 1° al 4° posto vengono effettuate sulla prova di 5 tiri liberi consecutivi. In caso di parità si procede ad oltranza.

SINGOLO MASCHILE E FEMMINILE

Viene effettuata una sola manche con 4 bocce, il pallino viene assegnato con il lancio della monetina.

Le finali dal 1° al 4° posto vengono effettuate su 2 manche con quattro bocce.



DOPPIO LIBERO (MISTO MASCHILE/FEMMINILE) ANCHE DI PROVINCE DIFFERENTI

Vengono effettuate 2 manche con 4 bocce a coppia, il pallino viene assegnato con il lancio della monetina. In caso di parità, si svolge una terza manche di spareggio. Viene assegnato il punteggio intero a ciascun atleta.

Le finali dal 1° al 4° posto vengono effettuate su 3 manche con quattro bocce a coppia.

È possibile iscriversi ad entrambe le gare.

GARA INDIVIDUALE MASCHILE E FEMMINILE

Si calcola il punteggio totale al meglio di 2 turni consecutivi da 3 freccette. Si classificano i migliori 8 punteggi totali che continuano la gara al meglio di 2 turni consecutivi da 5 freccette.

Si classificano i migliori 4 punteggi totali che disputeranno la finale al meglio di 3 turni consecutivi da 5 freccette.

Ad ogni turno di eliminazione non vengono riportati i punteggi acquisiti nelle fasi precedenti.

È previsto un tiro di prova da 3 freccette consecutive.

GARA SINGOLO MASCHILE E FEMMINILE

Si effettuano incontri al meglio di 3 set da 11 punti ciascuno, con cambio battuta ogni 2 punti e cambio campo alla fine di ogni set.

Le finali del 1°e 2° posto e del 3°e 4° posto si disputano al meglio di 5 set da 11 punti.

Saranno disputati 2 tornei: uno per la categoria A-B-C ed un altro per le categorie D-E-F-G.

Gli incontri si svolgono al chiuso ed è consentito l’uso della propria racchetta. In caso di necessità, le racchette saranno fornite dall’Organizzatore.

SINGOLO MASCHILE E FEMMINILE

Si effettuano incontri su un solo set regolare e si vince al 6° gioco con 2 game di vantaggio sull’avversario. La finale del 1°e 2° posto e del 3°e 4° posto si disputa al meglio di 3 set. Esclusivamente per il tabellone maschile singolo, saranno disputati 2 tornei: uno per la categoria A-B e uno per le categorie C-D-E-F-G.



DOPPIO LIBERO (MISTO MASCHILE/FEMMINILE) ANCHE DI PROVINCE DIFFERENTI

Si effettuano incontri su un solo set regolare, si vince al 6° gioco con 2 game di vantaggio sull’avversario. Viene assegnato il punteggio intero a ciascun atleta.

La finale del 1°e 2° posto e del 3°e 4° posto si disputa al meglio di 3 set.

È possibile iscriversi ad entrambe le gare.

GARA INDIVIDUALE MASCHILE E FEMMINILE

Si calcola il punteggio totale al meglio di 2 volée consecutive da 5 frecce, da 18 metri di distanza. Si classificano i migliori 8 punteggi totali che continuano la gara al meglio di 2 volée consecutive da 5 frecce. Si classificano i migliori 4 punteggi totali che disputeranno la finale al meglio di 3 volée consecutive da 5 frecce.

Ad ogni turno di eliminazione non vengono riportati i punteggi acquisiti nelle fasi precedenti.

È previsto un tiro di prova di 2 frecce consecutive.

GARE PER CATEGORIE

GARA INDIVIDUALE MASCHILE E FEMMINILE

È previsto un percorso a cronometro di circa 2.000 metri, che verrà tracciato all’esterno del Villaggio. Le biciclette saranno fornite dall’Organizzatore.

GARA INDIVIDUALE MASCHILE E FEMMINILE

Le gare si svolgono a cronometro su un percorso che verrà tracciato all’esterno del villaggio, con le seguenti distanze: 800 metri per le donne e 1200 metri per gli uomini.

GARA INDIVIDUALE MASCHILE E FEMMINILE

Le gare si svolgono a cronometro su un percorso che verrà tracciato all’esterno del villaggio, con le seguenti distanze: 800 metri per le donne e 1200 metri per gli uomini.

