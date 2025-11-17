La premiazione Maestri del Commercio con le Aquile di Calimala

Si è svolta ieri, 16 Novembre 2025, presso il Jardin d'été di Aymavilles, la premiazione dei Maestri del Commercio con le Aquile di Calimala.

L'iniziativa è promossa dall'associazione SO&Più Valle d'Aosta, presieduta da Giacomo Aloisi. Il Premio delle Aquile di Calimala è dedicato a chi ha lavorato nel Commercio, nei Servizi e nel Terziario.

L'evento ha avuto come filo conduttore la necessità di mantenere attivi i piccoli esercizi di montagna e di prossimità. Questi esercizi rappresentano importanti punti di aggregazione sociale, soprattutto nelle aree più piccole, e negli anni hanno dovuto affrontare numerose criticità dovute alle varie crisi Economico-Sociali causate da Guerre, Speculazioni Finanziarie e Crisi Sanitarie.

Come sottolineato dall'assessore Comunale di Aosta Simonetta Salerno, dal Vice Presidente Nazionale SO&Più Antonio Fanucchi e dal Presidente Confcommercio Valle d'Aosta Graziano Dominidiato, il Premio dei Maestri del Commercio è un Riconoscimento importante dato a coloro che per anni hanno messo in luce il loro ruolo ed impegno nel tessuto sociale ed economico del territorio, dimostrando dedizione costante e fornendo un servizio eccellente, contribuendo alla crescita dei luoghi in cui operano.

Il Presidente SO&Più Valle d'Aosta, Giacomo Aloisi, ha voluto inoltre sottolineare che l'Associazione resta a disposizione dei propri soci per una costante e proficua collaborazione al fine di facilitare l'attività di aggregazione e socializzazione degli stessi.

I Premiati

Aquila d'Argento (oltre 25 anni di esperienza):

Maria Benedetta Cafiero

Eugenia Remolato

Aquila d'Oro (più di 40 anni di attività):

Neva Bregoli

Doriana Carazzai

Giovanni Curreli

Graziano Dominidiato

Pier Walter Fontana

Sergio Jotaz

Lucia Bruno Misseri

Aquila di Diamante (oltre 50 anni di attività):

Enza Crestani

Diva De Marchi

Ruggero Ferré

Giorgio Gialdrone

Michele Massimilla

Ennio Theodule

Al termine della cerimonia, si è svolto un momento conviviale presso il ristorante Jardin d'Eté, dove gli ospiti hanno potuto degustare piatti tipici della cucina valdostana, celebrando insieme i riconoscimenti ottenuti. Questo spazio di condivisione ha permesso di rafforzare legami e relazioni tra i professionisti del settore, creando un'atmosfera di festa e riconoscimento reciproco.

L'evento ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un'importante riflessione sul futuro del commercio locale, in un contesto che richiede sempre più flessibilità e innovazione. La presenza di numerosi volti noti del panorama commerciale valdostano ha dimostrato l'unità e la forza di un settore che, nonostante le difficoltà, continua a mantenere viva la tradizione e l'identità della regione.