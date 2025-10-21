Capodanno ad Abano Terme con 50&Più: benessere, storia e buon cibo

Quest’inverno, 50&Più ti porta ad Abano Terme, il più antico e rinomato centro termale d’Europa. Qui le acque curative sono celebri fin dal VI secolo a.C., ma Abano è molto di più: paesaggi naturali, escursioni nei Colli Euganei e borghi medievali pieni di fascino come Cittadella, Monselice, Este e Montagnana.

“Abano non è solo terme – commenta Giavomo Aloisi, presidente di 50&Più Valle d’Aosta –. È storia, natura e scoperta. Un modo speciale per iniziare il nuovo anno con leggerezza e piacere”.

Soggiornerai all’Hotel Terme Internazionale, quattro stelle immerso in un grande parco, con centro termale e possibilità di fangoterapia (con impegnativa ASL). Il centro pedonale di Abano ti conquisterà con le sue fontane storiche, negozi e caffè, senza dimenticare monumenti e musei da esplorare.

“Ogni anno puntiamo a proporre esperienze che uniscano relax e curiosità culturale – aggiunge Aloisi –. Questa è la formula perfetta per chi vuole ripartire con energia nel 2026”.

Quote individuali di partecipazione:

Doppia standard: € 815

Doppia classic: € 900

Singola: € 965

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45

👉 Prenota subito il tuo Capodanno ad Abano e inizia il 2026 tra benessere, storia e buon cibo!

Per informazioni e prenotazioni: www.50epiuturismo.it