Viaggiare con stile, senza pensieri: le anteprime 50&Più per il 2026

50&Più è l’associazione che da anni propone viaggi, soggiorni ed esperienze culturali pensate per un pubblico adulto, attento alla qualità, al ritmo del viaggio e al valore della condivisione. Le sue proposte uniscono organizzazione accurata, assistenza continua e itinerari selezionati, trasformando ogni partenza in un’esperienza completa, senza stress e senza improvvisazioni.

"L’Anteprima Crociere 2026 - spiega Giacomo Aloisi, presidente 50&più Vda - rappresenta uno dei punti di forza dell’offerta. Tre itinerari iconici, molto diversi tra loro, ma accomunati dall’idea di vivere il viaggio come evento. La prima proposta è una crociera esclusiva a bordo della nuovissima Costa Toscana, pensata per assistere dal mare alla finalissima del Festival di Sanremo, unendo musica, spettacolo e navigazione in un’esperienza unica".

C’è poi la rotta mediterranea che attraversa Italia, Grecia e Turchia, un viaggio tra civiltà millenarie, porti storici e paesaggi che raccontano il cuore del Mediterraneo. Per chi sogna invece atmosfere più esotiche, l’itinerario firmato MSC World America porta alla scoperta di Florida, Messico, Honduras e Bahamas, tra colori tropicali, culture diverse e mari cristallini.

Accanto alle crociere, 50&Più continua a investire su Viaggi Italia, con una selezione di tour e soggiorni che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico del Paese. Le proposte spaziano da Parma a Trieste, dalla Toscana alla Tuscia, dall’Umbria all’isola d’Elba, passando per il Lago Trasimeno, Napoli, Pompei, Caserta, Matera, Taormina e le isole Eolie. Itinerari studiati per cogliere l’essenza dei luoghi, con partenze organizzate dalle sedi provinciali e viaggi in pullman dedicato.

Non mancano le formule dedicate al benessere e alle terme, come i soggiorni a Ischia, né i city break culturali, tra cui Pesaro, Capitale italiana della Cultura, e percorsi tematici come Napoli panoramica e sotterranea.

Una sezione speciale è riservata ai pellegrinaggi, viaggi che mettono al centro la dimensione interiore e spirituale. Tra le mete proposte figurano Santiago de Compostela, Fatima, Lourdes e la Terra Santa, itinerari pensati per chi cerca non solo una destinazione, ma un’esperienza capace di lasciare un segno.

L’Anteprima 2026 di 50&Più racconta così un modo di viaggiare consapevole, curato e accessibile, dove ogni proposta è costruita per offrire bellezza, comfort e contenuti. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a crociere.marine@50epiu.it o contattare il numero 06 6871108/369, per individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.