Cibo sano, prima medicina: all’Ospedale Parini nasce l’alleanza tra medici e agricoltori

La salute passa anche dai campi valdostani. Non è solo uno slogan, ma il messaggio al centro dell’iniziativa che vedrà protagonisti agricoltori e mondo sanitario all’Ospedale Parini di Aosta nella giornata di venerdì 10 luglio. Coldiretti Valle d’Aosta aderirà infatti alla mobilitazione nazionale che porterà in contemporanea in 70 ospedali italiani una riflessione sul rapporto tra ciò che mettiamo nel piatto e il nostro benessere.

In una regione dove agricoltura, territorio e qualità delle produzioni rappresentano da sempre elementi identitari, l’appuntamento assume anche un significato locale: valorizzare il ruolo delle aziende agricole valdostane non solo come presidio economico e ambientale, ma come parte integrante di un sistema di prevenzione della salute.

L’iniziativa darà vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici, promosso da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, con l’obiettivo di diffondere una nuova cultura alimentare fondata su prodotti freschi, stagionali e di qualità. Un messaggio rivolto ai cittadini, ma anche alle istituzioni chiamate a costruire politiche capaci di mettere insieme agricoltura, sanità e sostenibilità.

Il tema è particolarmente attuale anche in Valle d’Aosta, dove il sistema sanitario regionale deve confrontarsi con le sfide comuni a tutto il Paese: l’aumento delle patologie croniche, i costi crescenti dell’assistenza e la necessità di puntare sempre più sulla prevenzione. L’alimentazione diventa così uno degli strumenti attraverso cui ridurre i fattori di rischio e promuovere stili di vita più sani.

Nel mirino della mobilitazione ci sono soprattutto i consumi eccessivi di cibi ultraformulati, bevande energetiche e prodotti ricchi di additivi chimici. Secondo la comunità scientifica, un’alimentazione caratterizzata da un eccessivo ricorso a questi prodotti può essere associata a un aumento di problematiche come obesità, diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari.

Dalle ore 8.30, negli spazi esterni dell’Ospedale Parini, saranno presenti gli agricoltori di Campagna Amica con attività di informazione, distribuzione di prodotti agricoli freschi e momenti di dialogo con cittadini e operatori sanitari. Un’occasione per riportare l’attenzione sul valore delle produzioni locali e sulla possibilità di scegliere un’alimentazione più consapevole.

La seconda parte della giornata si sposterà alle ore 11.00 all’Hotel des États di Aosta, dove si terrà un incontro pubblico con la partecipazione di amministratori regionali e locali, rappresentanti della sanità e delle istituzioni. Un confronto che punta ad approfondire il ruolo dell’agricoltura nella prevenzione e il rapporto tra politiche pubbliche e qualità dell’alimentazione.

L’appuntamento è patrocinato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, dall’Azienda USL della Valle d’Aosta e dal Comune di Aosta. Una presenza istituzionale che evidenzia come il tema non riguardi soltanto il comparto agricolo, ma chiami in causa direttamente il futuro della sanità e del welfare regionale.

Per Coldiretti Valle d’Aosta la sfida è chiara: riportare il cibo al centro delle scelte quotidiane e riconoscere agli agricoltori un ruolo che va oltre la produzione. «La filiera agricola locale può essere una vera alleata della salute», è il messaggio che accompagna l’iniziativa, nella convinzione che la prevenzione inizi anche dalla conoscenza di ciò che si porta in tavola.

In un territorio alpino come quello valdostano, dove il rapporto tra uomo, ambiente e produzione agricola è ancora forte, il tema assume una valenza più ampia. Difendere il cibo di qualità significa sostenere le aziende locali, tutelare il paesaggio e investire sulla salute pubblica. Perché la medicina del futuro non sarà soltanto negli ospedali, ma anche nelle scelte quotidiane dei cittadini.