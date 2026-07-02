Ondate di calore, l'Azienda USL rafforza il monitoraggio sulle persone più fragili

Con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento delle temperature, l’Azienda USL invita tutti i cittadini ad adottare alcune semplici precauzioni per proteggere la propria salute durante i periodi di caldo intenso. Le ondate di calore possono infatti rappresentare un rischio soprattutto per le persone anziane, i bambini, le donne in gravidanza e chi soffre di patologie croniche.

Per affrontare in sicurezza le giornate più calde è importante seguire le raccomandazioni diffuse dal Ministero della Salute. In particolare, si consiglia di evitare l’esposizione al sole e le attività fisiche nelle ore più calde della giornata, generalmente tra le 11:00 e le 18:00, di soggiornare in ambienti freschi e ben ventilati e di mantenere un’adeguata idratazione bevendo acqua con regolarità, anche in assenza dello stimolo della sete.

È inoltre opportuno consumare pasti leggeri, privilegiando frutta e verdura di stagione, limitare il consumo di alcolici e bevande zuccherate e indossare abiti leggeri, di colore chiaro e realizzati con tessuti naturali. Quando si esce all’aperto, è consigliabile utilizzare cappelli e occhiali da sole e proteggere la pelle con creme solari adeguate. Particolare attenzione deve essere rivolta alle persone più fragili.

Familiari, vicini e caregiver sono invitati a mantenere contatti frequenti con anziani soli o persone in condizioni di vulnerabilità, verificando che siano in buone condizioni di salute e che dispongano di ambienti adeguatamente freschi.

L’Azienda USL ricorda inoltre di non lasciare mai persone o animali all’interno di veicoli parcheggiati, neppure per brevi periodi, e di consultare il proprio medico curante in caso di dubbi sulla gestione delle terapie durante i periodi di caldo intenso.n

Per approfondire tutti i consigli utili e conoscere i comportamenti raccomandati per prevenire i rischi legati alle alte temperature, è possibile consultare la Guida Estate: istruzioni per l’uso, realizzata sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute.

Prendersi cura di sé e degli altri con piccoli gesti quotidiani è il modo più efficace per vivere l’estate in salute e sicurezza.