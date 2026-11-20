La Valle d’Aosta prova a cambiare passo nei collegamenti ferroviari con Milano. Dopo anni nei quali raggiungere il capoluogo lombardo in treno significa spesso dover affrontare cambi a Torino o Chivasso, prende forma un'intesa istituzionale che punta a rendere finalmente disponibili collegamenti diretti tra Aosta e Milano. L'obiettivo indicato è il 2027, quando il completamento dell'elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta dovrebbe consentire di avviare una nuova offerta ferroviaria.

Il passaggio politico e amministrativo è arrivato giovedì 19 novembre 2026, a Milano, con la firma del Protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Regione Lombardia. A sottoscriverlo, nella Sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia, sono stati l'assessore valdostano ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Laurent Viérin e il suo omologo lombardo Franco Lucente, alla presenza dell'assessore piemontese ai Trasporti e alle Infrastrutture Marco Gabusi.

Un accordo che mette al centro una questione concreta per cittadini, lavoratori, studenti e turisti: rendere più semplice e competitivo il collegamento ferroviario tra la Valle d'Aosta e uno dei principali poli economici e universitari italiani. La Lombardia rappresenta infatti un importante bacino di provenienza dei visitatori che scelgono le montagne valdostane, mentre la Valle costituisce una destinazione consolidata per il turismo invernale, gli sport outdoor e il tempo libero dei cittadini lombardi.

«Questo Protocollo d'intesa sancisce una collaborazione strategica interregionale di particolare rilevanza per promuovere lo sviluppo di collegamenti ferroviari diretti tra la Valle d'Aosta e la Lombardia. L'intesa nasce dalla forte interdipendenza turistica e socio-economica che lega i nostri territori: la Lombardia rappresenta da sempre uno dei principali bacini di provenienza dei flussi turistici verso la Valle d'Aosta e la nostra Regione costituisce una destinazione di riferimento per il tempo libero, lo sport e il turismo dei cittadini lombardi», ha dichiarato Laurent Viérin.

La firma è avvenuta nell'ambito degli Stati Generali dei Trasporti 2.0, dedicati al tema «L'era digitale della mobilità», e rappresenta l'avvio di un percorso di collaborazione che dovrà tradursi in scelte operative. Non si tratta ancora dell'attivazione di un servizio, ma della definizione di una cornice istituzionale condivisa per costruire collegamenti più efficienti e integrati.

Il nodo principale è rappresentato proprio dall'attuale organizzazione dei viaggi. Chi parte da Aosta per raggiungere Milano deve normalmente mettere in conto cambi intermedi, con conseguenti allungamenti dei tempi di percorrenza e minore comodità rispetto all'automobile. Una condizione che penalizza soprattutto chi viaggia per brevi periodi, gli studenti universitari, i lavoratori e i turisti che vorrebbero raggiungere la Valle senza utilizzare necessariamente il mezzo privato.

«Il nostro obiettivo prioritario è superare una criticità storica dei collegamenti ferroviari tra Aosta e Milano», ha spiegato Viérin. «Attualmente, gli spostamenti richiedono frequenti cambi a Torino o Chivasso, con tempi e disagi che rendono il treno meno competitivo rispetto all'automobile privata».

La novità più concreta riguarda la costituzione di un Tavolo tecnico congiunto, incaricato di coordinare le scelte operative, tecniche e di marketing necessarie alla realizzazione del servizio. La prima fase dovrebbe partire nel 2027, in concomitanza con il completamento dei lavori di elettrificazione della linea Ivrea-Aosta, intervento finanziato nell'ambito del PNRR.

L'offerta iniziale sarà concentrata sui fine settimana, con collegamenti previsti nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Una scelta che guarda soprattutto alla mobilità turistica, agli spostamenti occasionali e alla componente universitaria, cercando di intercettare una domanda che oggi si rivolge in larga parte all'automobile.

Anche il finanziamento del nuovo servizio sarà affrontato con una responsabilità condivisa: i costi saranno sostenuti dalle due Regioni. Un elemento importante, perché la realizzazione di collegamenti ferroviari diretti richiede non soltanto la disponibilità dell'infrastruttura, ma anche un accordo sulla programmazione dei treni, sulle risorse e sull'organizzazione complessiva dell'offerta.

La presenza dell'assessore piemontese Marco Gabusi alla firma assume inoltre un significato particolare. Il collegamento Aosta-Milano passa infatti attraverso il territorio del Piemonte e richiede una collaborazione che non può prescindere dal ruolo della rete ferroviaria piemontese. Il coinvolgimento del Piemonte sarà quindi un elemento da considerare nella successiva definizione degli aspetti tecnici e organizzativi.

Ma l'ambizione dell'intesa non si ferma alla prima fase sperimentale. Il Protocollo prevede anche l'avvio di un confronto con il Ministero competente per promuovere l'inserimento dei collegamenti tra Valle d'Aosta e Lombardia nell'offerta ferroviaria Intercity. L'obiettivo è aumentare progressivamente il numero dei treni diretti e costruire un collegamento più stabile nel medio periodo.

«Si tratta di un intervento che guarda anche alla sostenibilità ambientale: favorire lo spostamento dalla gomma al ferro significa contribuire a ridurre il traffico veicolare privato, le emissioni e l'impatto climatico della mobilità, migliorando al contempo la qualità dell'aria», ha sottolineato l'assessore valdostano.

Il progetto potrebbe avere ricadute importanti anche sul turismo. Un collegamento diretto con Milano renderebbe più accessibili le località valdostane per chi arriva dalla Lombardia, ampliando le possibilità di organizzare soggiorni brevi, weekend sulla neve e vacanze senza automobile. Allo stesso tempo, offrirebbe ai valdostani un'alternativa per raggiungere uno dei principali centri italiani per università, lavoro, servizi e collegamenti nazionali e internazionali.

Un altro capitolo riguarda l'integrazione tra ferro e gomma. «La collaborazione con la Regione Lombardia consentirà, infine, di condividere esperienze e buone pratiche per sviluppare ulteriormente l'intermodalità tra treno e autobus, migliorando i collegamenti verso le valli laterali e i comprensori sciistici, e per promuovere iniziative in materia di integrazione tariffaria e mobilità», ha concluso Viérin.

Ed è proprio il tema dell'intermodalità a trovare un'immediata applicazione anche in occasione dell'avvio della stagione turistica invernale. Mentre le due Regioni lavorano al futuro collegamento diretto Aosta-Milano, Trenitalia Regionale Valle d'Aosta, in accordo con la Regione, ha infatti predisposto un potenziamento dei servizi sostitutivi su autobus tra Aosta e Ivrea per agevolare l'arrivo dei visitatori al Marché Vert Noël, il tradizionale mercatino natalizio del capoluogo regionale.

Il servizio sarà attivo fino al 3 gennaio 2027, con un rafforzamento particolare nelle giornate di maggiore affluenza. A partire da sabato 21 novembre, ogni sabato saranno aggiunte sei corse in autobus tra Aosta e Ivrea, con percorso autostradale, in aggiunta alla programmazione ordinaria.

La domenica il servizio sarà invece potenziato nelle fasce orarie maggiormente frequentate, con un'ulteriore corsa straordinaria in partenza da Ivrea alle 12.32 e arrivo ad Aosta alle 13.42. Il potenziamento sarà disponibile anche nella giornata festiva di martedì 8 dicembre, tradizionalmente importante per gli spostamenti legati alle iniziative natalizie.

L'intervento punta a facilitare l'accesso al mercatino senza dover ricorrere all'automobile, offrendo un'alternativa a chi arriva dal Piemonte e desidera trascorrere una giornata ad Aosta. Gli orari dei collegamenti sono già recepiti nei canali di acquisto di Trenitalia, mentre viene ricordato che i tempi di percorrenza degli autobus possono variare in funzione delle condizioni del traffico stradale.

Le due iniziative raccontano, da prospettive differenti, una stessa esigenza: migliorare l'accessibilità della Valle d'Aosta e rafforzare i collegamenti con i territori circostanti. Da una parte c'è la prospettiva strutturale dei treni diretti verso Milano, che potrebbe rappresentare un cambiamento significativo per la mobilità regionale; dall'altra, la risposta immediata alla domanda turistica legata al periodo natalizio.

Per la Valle d'Aosta, il collegamento ferroviario diretto con Milano non è soltanto una questione di trasporti: significa rafforzare i rapporti economici, universitari e turistici con la Lombardia, ridurre la dipendenza dall'automobile e rendere più accessibile il territorio alpino. La firma del Protocollo apre una strada istituzionale. La vera prova sarà trasformare l'intesa in treni effettivamente in circolazione, con orari, frequenze e tariffe capaci di rispondere alle esigenze dei viaggiatori.