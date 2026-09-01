Maxi concorso pubblico in VDA per 24 posti da assistente amministrativo negli enti locali

Importante opportunità di inserimento lavorativo nella pubblica amministrazione della Valle d'Aosta. Le Unités des Communes valdôtaines Évançon, Grand-Combin, Grand-Paradis, Mont-Cervin, Mont-Émilius, Valdigne-Mont-Blanc e il Comune di Aosta hanno indetto, per il tramite del CELVA (Consorzio Enti Locali della Valle d'Aosta), una procedura selettiva pubblica per la copertura di 24 posti complessivi con profilo di assistente amministrativo. Le assunzioni prevedono l'inquadramento a tempo indeterminato e pieno nella categoria C – posizione C2 del Testo Unico del Comparto Unico della Valle d'Aosta.

I posti a concorso saranno distribuiti tra la pianta organica del Comune di Aosta, i vari Comuni aderenti alle Unités des Communes partecipanti e le strutture dello Sportello Unico degli Enti Locali (SUEL). Per poter accedere alla selezione pubblica è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (titolo di studio di durata quinquennale valido per l'iscrizione universitaria), oltre all'accertamento dei requisiti generali e specifici fissati per il profilo professionale a bando.

"Si tratta di una selezione fondamentale per rafforzare gli organici amministrativi del territorio e garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini – spiegano dalla direzione del Consorzio –. La gestione accentrata tramite il CELVA permette una procedura snella ed efficace per tutti gli enti aderenti". L'accesso alle prove d'esame e le relative graduatorie seguiranno gli iter stabiliti dalle normative regionali in materia di pubblico impiego.

Gli aspiranti candidati dovranno inviare la propria domanda di partecipazione usufruendo esclusivamente della procedura telematica dedicata entro e non oltre le ore 23.59 di giovedì 1° ottobre 2026.

Il testo integrale del bando di concorso, unitamente alla guida compilativa e a tutti i dettagli informativi relativi alle prove d'esame, è consultabile sui siti internet istituzionali del CELVA e delle amministrazioni locali interessate dalla selezione.