Quanto incidono le pensioni in Valle d’Aosta?

Quanto pesano le pensioni sull’economia della Valle d’Aosta? La domanda non è soltanto contabile. In una regione piccola, con poco più di 120 mila abitanti, il reddito che ogni mese arriva a migliaia di pensionati rappresenta infatti una componente significativa dei consumi, della vita commerciale dei centri abitati e, più in generale, dell’economia valdostana.

I numeri dell’INPS aiutano a comprendere le dimensioni del fenomeno. Al 31 dicembre 2024 risultavano vigenti in Valle d’Aosta 40.330 pensioni, delle quali 8.207 a carico della gestione pubblica e 32.123 di quella privata. I pensionati INPS erano complessivamente 33.050.

È un dato che va letto con attenzione: pensioni e pensionati non coincidono, perché una stessa persona può percepire più prestazioni. Ma anche così la dimensione economica del fenomeno è evidente.

La Valle d'Aosta presenta inoltre una caratteristica interessante rispetto al quadro nazionale: gli importi delle pensioni risultano mediamente più elevati della media italiana, secondo il rendiconto sociale regionale dell'INPS.

Un dato statistico dell'Amministrazione regionale riferito al 2023 permette di avere un ulteriore ordine di grandezza. In quell'anno erano censite 50.446 pensioni, per un importo complessivo annuo di circa 828 milioni di euro, con un importo medio annuo di 16.405,92 euro.

La cifra va naturalmente interpretata tenendo conto delle diverse tipologie di prestazione considerate dalla statistica regionale: pensioni di vecchiaia, invalidità, indennitarie, ai superstiti e assistenziali.

Ma il messaggio economico è abbastanza chiaro: centinaia di milioni di euro ogni anno entrano nell'economia valdostana attraverso il sistema pensionistico.

In una realtà come quella valdostana, il peso economico di una pensione non si esaurisce nel rapporto tra INPS e pensionato.

Una pensione viene spesa in gran parte sul territorio: alimentari, farmacia, affitti e manutenzioni della casa, ristorazione, servizi alla persona, trasporti, attività commerciali. Una parte torna quindi rapidamente nell'economia locale.

Questo rende il reddito pensionistico particolarmente importante soprattutto nei comuni più piccoli, dove la presenza di una popolazione anziana rappresenta contemporaneamente una sfida demografica e una fonte stabile di domanda interna.

Ed è proprio qui che la Valle d'Aosta presenta una situazione particolare. Il pensionato non è soltanto un beneficiario del sistema previdenziale: è anche un consumatore, un contribuente e spesso un proprietario di immobili.

La questione diventa però più complessa quando si guarda al rapporto tra chi percepisce una pensione e chi lavora.

La sostenibilità del sistema previdenziale dipende infatti dai contributi versati dagli occupati, oltre che dalla fiscalità generale. In una regione caratterizzata da una popolazione non enorme e da una significativa presenza di anziani, il tema del ricambio generazionale assume quindi un'importanza particolare.

Non basta chiedersi quanto lo Stato spenda in pensioni in Valle d'Aosta. Bisognerebbe chiedersi anche quanti contributi previdenziali vengono prodotti sul territorio, quanti lavoratori ci sono per ogni pensionato, quale sia il reddito medio da lavoro e quale parte della spesa pensionistica derivi effettivamente dai contributi rispetto alla fiscalità generale.

Sono questi gli indicatori che permettono di capire se il sistema sia economicamente equilibrato oppure se il rapporto tra popolazione attiva e popolazione pensionata sia destinato a diventare sempre più problematico.

Per la Valle d'Aosta il tema assume una valenza ulteriore. In una regione a statuto speciale, discutere di pensioni significa inevitabilmente parlare anche del rapporto finanziario tra Stato e territorio.

Il punto non è sostenere che le pensioni siano un "costo" della Valle d'Aosta. Sarebbe una semplificazione sbagliata: la previdenza è un sistema nazionale, nel quale i contributi e le prestazioni non sono confinati entro i territori regionali.

Ma è altrettanto importante capire quanto il reddito pensionistico contribuisca alla ricchezza e ai consumi della comunità valdostana e quanto, invece, il sistema previdenziale dipenda dalla solidarietà fiscale nazionale.

È una distinzione fondamentale anche nel dibattito sull'autonomia: conoscere i flussi economici reali significa poter discutere con maggiore precisione di quanto la Valle produce, quanto riceve e quanto restituisce al sistema nazionale.

Il paradosso è evidente. Da una parte, una consistente popolazione pensionata garantisce redditi relativamente stabili e una domanda interna importante. Dall'altra, l'invecchiamento della popolazione significa meno persone in età lavorativa e, potenzialmente, una base contributiva più debole.

Il problema, dunque, non sono le pensioni in sé.

Il vero problema è il rapporto tra pensionati e lavoratori.

E questo porta direttamente alla questione più importante per il futuro della Valle d'Aosta: riuscire a mantenere e attrarre giovani, creare occupazione qualificata, aumentare la produttività e fare in modo che chi nasce o sceglie di vivere in Valle possa trovare qui le condizioni per lavorare e costruire il proprio futuro.

Perché quei 40 mila assegni pensionistici non rappresentano soltanto una voce della spesa pubblica. Rappresentano anche decine di migliaia di persone che ogni mese ricevono un reddito e lo spendono, in misura significativa, sul territorio.

La domanda da porsi, quindi, non dovrebbe essere semplicemente "quanto costano le pensioni alla Valle d'Aosta?".

La domanda più interessante è: quanto valore economico producono le pensioni per la Valle d'Aosta e quanto è sostenibile, nel tempo, il rapporto tra chi le riceve e chi contribuisce a finanziarle?

È su questo equilibrio che si giocherà una parte importante del futuro economico e demografico della regione.