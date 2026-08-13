La vendemmia anticipa il clima: in Valle d’Aosta parte una sfida che va oltre il vino

C’è un momento, ogni anno, in cui la Valle d’Aosta sembra ritrovare un ritmo antico. È quello della vendemmia, quando i vigneti tornano a riempirsi di mani, cassette, piccoli gesti ripetuti e attenzioni che si tramandano da generazioni. Ma quella che si apre in questi giorni non è una vendemmia come tutte le altre. È una vendemmia che racconta anche il clima che cambia, le difficoltà di una viticoltura eroica e la necessità, per i produttori valdostani, di adattarsi rapidamente a condizioni sempre meno prevedibili.

La vendemmia 2026 della Vallée d’Aoste DOC è ufficialmente iniziata l’11 agosto, con la raccolta delle prime uve di Müller-Thurgau e delle basi destinate alla spumantizzazione nel centro della regione. Il calendario proseguirà il 14 agosto con il Prié Blanc nelle vigne di Morgex, dando così il via alla raccolta anche in Alta Valle.

Le prime indicazioni sono positive. Le uve si presentano sane, belle e caratterizzate da un buon stato fitosanitario. Un risultato favorito da un’estate prevalentemente asciutta, che ha limitato lo sviluppo dei principali patogeni e consentito alle viti di arrivare alla raccolta in condizioni soddisfacenti.

Dietro questo quadro incoraggiante c’è però un elemento che merita particolare attenzione: l’anticipo della vendemmia. Le temperature elevate degli ultimi anni stanno accelerando la maturazione delle uve e costringendo i viticoltori a valutare con estrema precisione il momento della raccolta. Non è soltanto una questione di calendario. È una questione di qualità.

Il rischio, infatti, è che il caldo porti rapidamente gli acini verso una maturazione zuccherina elevata mentre l’acidità, elemento fondamentale per la freschezza e l’equilibrio dei vini, diminuisce. Per una viticoltura di montagna come quella valdostana, dove altitudine, esposizione e condizioni climatiche hanno sempre rappresentato parte integrante dell’identità produttiva, si tratta di una trasformazione tutt’altro che marginale.

A sottolinearlo è Nicolas Bovard, presidente del Consorzio Vini Valle d’Aosta, che mette in evidenza come «il cambiamento climatico rappresenti una sfida sempre più importante per i nostri viticoltori». Il presidente sottolinea inoltre che «le temperature elevate e l’anticipo delle maturazioni ci impongono di monitorare costantemente i vigneti e di intervenire nel momento più opportuno», con l’obiettivo di portare in cantina uve capaci di mantenere «un buon equilibrio tra maturità, acidità e freschezza».

È un passaggio che dice molto del futuro della viticoltura valdostana. Il cambiamento climatico non è infatti soltanto una questione ambientale, ma anche economica e sociale. Dietro ogni bottiglia ci sono aziende, investimenti, occupazione, territori da mantenere e un patrimonio agricolo che contribuisce in modo significativo all'immagine della Valle d’Aosta.

La viticoltura di montagna ha costi e difficoltà particolari. I terreni sono spesso frammentati, le pendenze rendono complessa la meccanizzazione e molte operazioni devono essere svolte manualmente. A questo si aggiunge oggi la necessità di investire per affrontare periodi di siccità e temperature elevate.

In questo senso, gli impianti di irrigazione presenti in molti vigneti si sono rivelati uno strumento importante. Gli investimenti realizzati negli anni hanno permesso di garantire alle piante una disponibilità d’acqua sufficiente anche nei periodi più difficili, accompagnandole fino alla maturazione. Ma l’irrigazione, da sola, non può rappresentare la risposta a una trasformazione climatica di lungo periodo.

Servono ricerca, monitoraggio, capacità di adattamento e una politica agricola capace di accompagnare concretamente i produttori. Per una regione come la Valle d’Aosta, dove la viticoltura occupa superfici limitate ma possiede un valore economico, paesaggistico e culturale molto superiore alla sua dimensione quantitativa, sostenere questo settore significa anche difendere il territorio.

Un vigneto abbandonato, soprattutto in montagna, non è semplicemente una superficie agricola che smette di produrre. È un pezzo di paesaggio che cambia, una porzione di territorio che rischia di perdere manutenzione e presidio, una tradizione che può interrompersi. Per questo la vendemmia non riguarda soltanto i produttori e gli appassionati di vino: riguarda la Valle d’Aosta nel suo complesso.

Le prospettive per l’annata 2026, al momento, sono comunque positive. Le uve raccolte mostrano un ottimo stato fitosanitario e la scelta dei tempi di raccolta lascia ben sperare sul fronte della freschezza, dell’acidità e dell’equilibrio dei vini. Naturalmente sarà necessario attendere la conclusione della vendemmia prima di poter esprimere un giudizio complessivo sull’annata.

Intanto, però, nelle vigne è già cominciata la parte più concreta del lavoro. La vendemmia è il momento in cui mesi di cura, potatura, trattamenti, irrigazione e attenzione si trasformano finalmente in un prodotto.

E c’è forse un significato più ampio proprio in questo passaggio. La Valle d’Aosta può continuare a produrre vini di qualità non ignorando il cambiamento, ma imparando a conviverci e ad anticiparlo. La sfida sarà trovare l’equilibrio tra tradizione e innovazione, tra tutela dell’identità e necessità di modificare tecniche e tempi di lavoro.

La vendemmia 2026 comincia dunque con uve sane e buone aspettative. Ma porta con sé anche un messaggio che va oltre il vino: il clima sta cambiando e anche la montagna deve cambiare con esso, senza perdere la propria identità.

Perché ogni grappolo raccolto oggi racconta non soltanto il lavoro di un viticoltore, ma anche il modo in cui una comunità sceglie di prendersi cura del proprio territorio e di consegnarlo al futuro.