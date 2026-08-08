Pil in calo, la Valle d’Aosta resta l’unica regione italiana con il segno meno

La Petite Patrie rischia di essere, nel 2026, l’unica regione italiana a chiudere l’anno con una variazione negativa del prodotto interno lordo. È una previsione che colpisce soprattutto perché arriva in un quadro nazionale comunque caratterizzato da una crescita molto contenuta, ma pur sempre positiva: secondo le stime elaborate dal CER per Confesercenti, sulla base delle più recenti previsioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), il Pil italiano dovrebbe aumentare dello 0,9%, mentre quello valdostano sarebbe destinato a diminuire dello 0,1%.

Il confronto con le altre regioni rende ancora più evidente la particolarità della situazione. Il Trentino-Alto Adige dovrebbe registrare nel 2026 una crescita dell’1,5%, seguito da Lazio e Toscana con il +1,2% e da Emilia-Romagna, Basilicata e Liguria, tutte al +1,1%. Per la Valle d’Aosta, dunque, non si tratta semplicemente di una crescita più lenta: secondo questa previsione, sarebbe l'unico territorio regionale italiano a entrare in territorio negativo.

Il dato va però letto con cautela. Una previsione non è una sentenza e soprattutto non fotografa da sola la complessità dell'economia valdostana. Il rapporto presentato da Banca d’Italia il 23 giugno 2026 conferma tuttavia che l’economia regionale arriva all’appuntamento con un rallentamento significativo. Nel 2025 il prodotto regionale è cresciuto in termini reali soltanto dello 0,4%, dopo il +1,1% del 2024. La distanza rispetto alla media nazionale e a quella del Nord, entrambe allo 0,5% nel 2025, è contenuta, ma il dato conferma una perdita di velocità.

Dietro il possibile -0,1% del 2026 ci sono soprattutto alcune fragilità strutturali. La prima riguarda l’industria. Nel 2025 la produzione industriale valdostana ha rallentato, risentendo della debolezza della domanda estera e delle difficoltà di comparti importanti come la metallurgia e la produzione di macchinari. È un problema particolarmente significativo per una regione nella quale il peso di alcuni grandi insediamenti industriali è rilevante rispetto alle dimensioni complessive dell’economia. La stessa Banca d’Italia segnala però un elemento positivo: l’export dei prodotti alimentari ha continuato a crescere, arrivando nel 2025 a un incremento dell’11,6%.

Il quadro, quindi, non è quello di un'economia ferma in ogni sua componente. Al contrario, esistono settori che stanno mostrando una capacità di tenuta importante. Il turismo è probabilmente l’esempio più evidente. Nel 2025 le presenze turistiche sono aumentate di oltre l’11%, con una crescita sia della componente italiana sia di quella straniera. Anche il traffico sulle autostrade e sui trafori è cresciuto del 3,3%, confermando una maggiore capacità di attrazione e mobilità verso la regione.

Questo elemento è fondamentale anche sul piano sociale. Per una regione alpina come la Valle d’Aosta, il turismo non rappresenta soltanto una voce del Pil, ma una filiera che coinvolge commercio, ristorazione, ricettività, trasporti, servizi e una parte consistente dell’occupazione. La crescita delle presenze può quindi contribuire a compensare almeno in parte le difficoltà dell’industria e della domanda estera. Ma proprio questa forte dipendenza dai servizi turistici pone un interrogativo strategico: quanto può essere sostenuta nel tempo una crescita fondata prevalentemente sulla capacità di attrarre visitatori?

Anche le costruzioni hanno rappresentato un fattore di sostegno. Nel 2025 l’attività edilizia è rimasta positiva, spinta soprattutto dagli investimenti pubblici e dall’avanzamento delle opere legate al Pnrr, oltre che dagli interventi contro il rischio idrogeologico. È un comparto che può continuare a sostenere l’economia regionale, ma anche in questo caso occorre guardare oltre l’effetto temporaneo della spesa pubblica. La vera sfida sarà trasformare gli investimenti in infrastrutture, servizi e condizioni capaci di aumentare la produttività del sistema economico nel medio e lungo periodo.

Ed è proprio la produttività uno dei punti più delicati. Il rapporto di Banca d’Italia ha evidenziato come la Valle d’Aosta sconti una riduzione della popolazione in età lavorativa e una produttività ancora debole. A questo si aggiungono una presenza relativamente contenuta di start-up innovative, una disponibilità limitata di laureati nelle discipline Stem e nelle competenze digitali e un livello di digitalizzazione delle imprese ancora inferiore alla media nazionale. Sono fattori meno immediatamente visibili rispetto alle presenze turistiche o ai dati dell’industria, ma possono avere un peso decisivo sulla capacità della regione di crescere.

La questione demografica diventa così una questione economica. Una regione che perde popolazione in età lavorativa rischia progressivamente di avere meno persone disponibili per le imprese, meno giovani che avviano attività, meno consumatori e una pressione maggiore sui servizi pubblici e sul sistema di welfare. Per una realtà di montagna già caratterizzata da una popolazione ridotta e da una particolare distribuzione territoriale, il problema assume una dimensione ancora più rilevante.

C’è tuttavia un altro dato che invita a non drammatizzare oltre misura. Nel 2025 l’occupazione è rimasta sostanzialmente stabile e il tasso di disoccupazione si è fermato al 3,9%, ben al di sotto del 6,1% nazionale. La situazione del mercato del lavoro, dunque, continua a rappresentare uno degli elementi di maggiore forza della Valle d’Aosta. Ma anche qui emergono segnali da monitorare: le richieste di cassa integrazione sono aumentate del 35,7%, soprattutto nel settore metallurgico.

È proprio questa contraddizione a rendere interessante la fotografia economica della Valle d’Aosta: da una parte un mercato del lavoro relativamente solido, un turismo in forte espansione e investimenti pubblici ancora capaci di sostenere le costruzioni; dall’altra un’industria che soffre, una produttività insufficiente, una popolazione in età lavorativa in diminuzione e un’economia regionale che rischia di crescere meno del resto del Paese.

Sul piano politico, il dato del -0,1% dovrebbe quindi essere interpretato non tanto come motivo per una ricerca di responsabilità contingenti, quanto come un campanello d’allarme sulla necessità di una strategia economica di medio periodo. La particolare autonomia finanziaria e istituzionale della Valle d’Aosta offre strumenti che altre regioni non possiedono. Ma l’autonomia, per essere realmente uno strumento di sviluppo, deve tradursi nella capacità di utilizzare le risorse disponibili per affrontare i problemi strutturali: infrastrutture, mobilità, energia, innovazione, formazione, casa, attrattività per i giovani e sostegno alla competitività delle imprese.

La sfida è anche quella di evitare una contrapposizione artificiale tra industria e turismo. La Valle d’Aosta ha bisogno di entrambi. Ha bisogno di un turismo capace di generare valore durante un arco sempre più ampio dell’anno, ma anche di un settore industriale competitivo, tecnologicamente avanzato e in grado di esportare. Ha bisogno di costruzioni e opere pubbliche, ma anche di investimenti privati che producano crescita una volta esaurita la spinta dei programmi straordinari.

Il -0,1% previsto per il 2026, dunque, può essere letto in due modi. Come una fotografia negativa, che certifica il rischio di una Valle d’Aosta fanalino di coda nella crescita italiana, oppure come un segnale utile per interrogarsi sulla direzione da prendere. La seconda interpretazione è probabilmente quella più produttiva. Perché il problema valdostano non è soltanto riuscire a trasformare un meno in uno zero o uno zero in un più: è costruire le condizioni affinché la crescita non dipenda esclusivamente dalla stagione turistica o dalla spesa pubblica.

In una regione che ha nell’autonomia una delle proprie principali peculiarità istituzionali, la vera misura del successo economico non sarà quindi soltanto il dato del Pil di un singolo anno. Sarà la capacità di mantenere qui popolazione e competenze, creare opportunità per i giovani, rafforzare le imprese, diversificare l’economia e utilizzare le risorse pubbliche per aumentare la capacità produttiva del territorio. Se il 2026 dovesse davvero chiudersi con il -0,1%, il dato sarebbe certamente negativo. Ma potrebbe diventare anche l’occasione per aprire una discussione più ampia su quale modello di sviluppo la Valle d’Aosta voglia costruire nei prossimi anni.