Morgex: Giuseppe Mendicino racconta “La Resistenza nei libri di chi l’ha vissuta e raccontata”

L’appuntamento è organizzato dall’A.N.P.I., in collaborazione con il Centro Studi Storico-Letterari Natalino Sapegno e con il patrocinio del Comune di Morgex.

Durante l’incontro, Giuseppe Mendicino presenterà e approfondirà il tema della Resistenza attraverso le opere e le testimonianze di scrittori e scrittrici che l’hanno vissuta direttamente, combattendo tra montagne e colline o affrontando la prigionia nei lager.

Al centro della serata ci sarà anche il suo prossimo libro, “Montagne e libertà. Storie di scrittori nella Resistenza”, pubblicato da CAI Edizioni e arricchito in copertina da un acquerello dell’artista Nicola Magrin.

L’opera raccoglie le storie di figure della letteratura italiana legate alla Resistenza e alla montagna, tra cui Primo Levi, Beppe Fenoglio, Giovanna Zangrandi, Tina Merlin, Luigi Meneghello, Nuto Revelli, Mario Rigoni Stern, Italo Calvino, Massimo Mila, Ada Gobetti, Toni Giuriolo, Bill Tilman ed Emilio Lussu.

Giuseppe Mendicino è conosciuto soprattutto per i suoi studi e lavori biografici dedicati a Mario Rigoni Stern. È autore della biografia “Mario Rigoni Stern. Vita, guerre, libri” e ha curato numerose pubblicazioni dedicate allo scrittore di Asiago. Nel 2016 ha inoltre redatto la voce dedicata a Rigoni Stern per il Dizionario Biografico degli Italiani della Treccani.

Nel corso della sua attività, Mendicino ha approfondito anche le figure di altri importanti scrittori del Novecento accomunati da una forte attenzione ai temi della memoria, della montagna, della guerra e dell’etica civile.

L’incontro di Morgex sarà quindi un’occasione per ripercorrere, attraverso la letteratura e le testimonianze personali, una delle pagine più significative della storia italiana del Novecento.