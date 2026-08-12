Un melograno come logo per il Premio regionale per il Volontariato

C'è tempo fino al 10 settembre 2026 per presentare le candidature alla 17a edizione del Premio regionale per il Volontariato, promosso dal Consiglio Valle, che da quest'anno rinnova la sua immagine dotandosi di un logo: un melograno che racchiude tanti chicchi, simbolo della ricchezza delle associazioni, delle persone e delle esperienze che contraddistinguono il mondo del volontariato valdostano. A realizzarlo è stata la grafica Raffaella Santamaria.

«Abbiamo scelto di rafforzare l’identità visiva del Premio attraverso il simbolo del melograno, metafora di una solidarietà fatta di tante associazioni e di tanti volontari che, insieme, generano un grande valore per la nostra comunità - spiega il Presidente del Consiglio Valle, Stefano Aggravi -. Un segno distintivo che sarà donato al vincitore e che connoterà tutte le attività sostenute dal Premio.»

Realizzato in collaborazione con il Csv Valle d'Aosta e con il sostegno dei Lions Club Aosta Host, Aosta Mont Blanc e Cervino, dei Rotary Club Aosta e Courmayeur-Valdigne, della sezione valdostana dell'Associazione nazionale Alpini e, da quest'anno, del Soroptimist International Club, il Premio amplia le sue finalità. Il nuovo regolamento, approvato lo scorso maggio dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, prevede infatti che, accanto ai progetti che migliorano la qualità della vita e promuovono i diritti delle persone nei campi socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo, siano valorizzate anche le iniziative che contribuiscono al benessere nelle sue diverse dimensioni – fisica, psicologica, relazionale e comunitaria – della persona e della collettività. I progetti saranno esaminati da una giuria tecnica che selezionerà le prime dodici iniziative e poi dalla giuria del Premio che individuerà quelle più meritevoli.

Saranno assegnati 5.000 euro al progetto vincitore e cinque riconoscimenti da 4.000 euro ciascuno ad altre iniziative di particolare valore. Possono essere candidati organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e altri enti del Terzo settore con volontari, nonché gruppi di volontari appartenenti a questi soggetti. Tutti devono essere iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore e operare sul territorio valdostano.



Le candidature devono essere redatte entro le ore 13 del 10 settembre 2026 utilizzando l'apposita scheda scaricabile dal sito: www.consiglio.vda.it, dove è disponibile anche il regolamento del Premio.

Possono essere presentate da enti pubblici o privati con sede in Valle d'Aosta, tramite Pec all'indirizzo: consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it (solo da casella Pec), oppure consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, in piazza Deffeyes.

Di seguito il video di presentazione del nuovo logo del Premio regionale per il Volontariato:



https://youtube.com/shorts/tVmfCRr-rwI?feature=share.