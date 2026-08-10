Trionfa la Masterclass di Canto Lirico al Castello Tour de Villa di Gressan

Il giardino del Castello Tour de Villa ha vissuto un momento di pura magia musicale con il concerto conclusivo della 2° edizione della Masterclass di Canto Lirico intitolata al Maestro Lorenzo Arruga. Un vero e proprio trionfo di voci e passione. Applausi scroscianti hanno coronato una serata indimenticabile.

Soprani, mezzosoprani, tenori e baritoni da Italia, Francia, Ucraina, Georgia, Corea, Stati Uniti, Martinica, Messico, Romania e Cina hanno ricevuto gli Attestati di partecipazione, suggellando tre giorni di lavoro che hanno trasformato la residenza valdostana in un crocevia internazionale della lirica.

Il Sindaco di Gressan, René Cottino, ha portato il saluto dell'amministrazione, sottolineando l'importanza di un evento che ha saputo proiettare Gressan al centro dell'attenzione culturale. Parole di elogio per gli allievi e gli organizzatori da parte del Consigliere Segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale Laurent Vierin: “Sostenere questi eventi significa dare opportunità ai talenti di crescere”.

I sedici talenti sono stati guidati da due giganti del panorama lirico internazionale: il M° Federico Longhi, baritono di fama internazionale, e il M° Giovanni Di Stefano, Presidente e Direttore Artistico del Teatro dell'Opera Giocosa di Savona. Al pianoforte, il M° Aldo Tarchetti, coach e pianista di consolidata esperienza, affiancato da Antonella Poli ed Erica Pompignan.

“Abbiamo lavorato per tre giorni senza sosta su tecnica, dizione e repertorio – ha commentato il M° Federico Longhi, docente ed organizzatore dell’evento – ma ciò che resterà è lo straordinario scambio umano e la passione contagiosa di questi ragazzi, pronti a spiccare il volo nel mondo della lirica. Ringrazio il M° Di Stefano per la sensibilità con cui ha saputo valorizzare ogni singola voce”.

La Masterclass, giunta alla seconda edizione e svoltasi dal 5 all’8 agosto 2026, è stata realizzata con il sostegno del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta e del Comune di Gressan.

Il Castello Tour de Villa, residenza del compianto M° Lorenzo Arruga, si conferma teatro ideale dove arte, storia e formazione si incontrano, in attesa della prossima edizione.