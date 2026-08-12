Nuovi biglietti cumulativi per scoprire castelli e musei scientifici della Valle d’Aosta

L’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie e l’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente promuovono una nuova sinergia tra il patrimonio culturale e ambientale della Valle d’Aosta.

A partire dal mese di luglio 2026, i visitatori possono usufruire di due nuovi biglietti cumulativi pensati per valorizzare e mettere in relazione alcune delle principali realtà culturali e scientifiche del territorio.

La prima formula consente di abbinare la visita a Castel Savoia, a Gressoney-Saint-Jean, con quella all’Alpenfaunamuseum Beck-Peccoz. La seconda collega invece l’Alpenfaunamuseum Beck-Peccoz al Museo regionale di Scienze Naturali Efisio Noussan di Saint-Pierre.

Entrambe le combinazioni sono disponibili al costo di 12 euro. Sono previste inoltre una tariffa ridotta di 9 euro e una tariffa speciale di 3 euro per i visitatori tra i 19 e i 25 anni.

Le nuove formule di ingresso permettono così di accedere a più luoghi di interesse attraverso un unico biglietto cumulativo, creando un collegamento tra il patrimonio storico, culturale e scientifico della Valle d’Aosta.