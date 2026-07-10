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Sommario | 10 luglio 2026, 15:37

Viabilità straordinaria tra Hône, Arnad, Issogne e Verrès: modifiche alla circolazione domenica 12 luglio dalle 15 alle 22

La Presidenza della Regione informa che, al fine di gestire i flussi di traffico attesi lungo la bassa Valle, nella giornata di domenica 12 luglio, dalle ore 15.00 alle ore 22.00, sarà attivato un piano straordinario di regolazione della circolazione tra i Comuni di Hône, Arnad, Issogne e Verrès.

Viabilità straordinaria tra Hône, Arnad, Issogne e Verrès: modifiche alla circolazione domenica 12 luglio dalle 15 alle 22

Le misure adottate prevedono l'istituzione di percorsi a senso unico differenziati per le direttrici nord e sud, con l'obiettivo di rendere più fluido il traffico, ridurre i tempi di percorrenza nelle ore di maggiore afflusso e garantire l'effettuazione, all'occorrenza, degli interventi di soccorso sanitario e tecnico nella massima celerità possibile. 

Come cambia la viabilità

  • Traffico diretto verso nord (da Hône verso Verrès)

I veicoli diretti verso Verrès dovranno utilizzare la strada dell'Envers, che sarà percorribile a senso unico nel tratto compreso tra il bivio per Echallod, nel Comune di Hône, e il bivio per le frazioni Pied de Ville e Les Magaret, nel Comune di Issogne. I veicoli saranno quindi reimmessi sulla SS26 all'altezza della rotatoria della Grangia Nuova a Verrès.

  • Traffico diretto verso sud (da Arnad verso Donnas e Pont-Saint-Martin)

Per i veicoli diretti verso sud sarà invece istituito un senso unico sulla Strada statale 26 tra la rotatoria di Echallod, nel Comune di Arnad, e la rotatoria di Hône. 

Gli utenti della strada sono invitati a:

  • seguire la segnaletica temporanea predisposta lungo i percorsi;
  • prestare attenzione alle indicazioni fornite dal personale impegnato nella gestione del traffico;
  • programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla circolazione;
  • utilizzare i percorsi indicati evitando deviazioni non autorizzate. 

Saranno presenti presidi di controllo e assistenza lungo i principali incroci e rotatorie interessati dal piano viario estendendo il controllo e le indicazioni fin dal Comune di Montjovet, con il supporto della amministrazioni comunali attraversate, di ANAS, Forze dell'ordine, Polizie locali, volontari di Protezione civile e volontari dei Vigili del fuoco.

Trasporto pubblico

Anche il servizio di trasporto pubblico locale seguirà i percorsi individuati dal piano di viabilità, senza deroghe rispetto alle limitazioni previste. 

Altre misure previste

Per favorire la fluidità della circolazione, tutti i semafori presenti sulla SS26 nel tratto compreso tra Verrès e Pont-Saint-Martin saranno impostati in modalità lampeggiante per la durata del dispositivo.

È inoltre prevista la distribuzione di acqua agli automobilisti in caso di code prolungate, sia lungo la SS26 sia sull'autostrada A5, grazie alla collaborazione tra Protezione civile, SAV e associazioni di volontariato. 

La Regione invita i cittadini e i visitatori a collaborare rispettando le indicazioni fornite e ringrazia i Comuni, le Forze dell'ordine, ANAS, la Protezione civile e tutti i volontari coinvolti per l'attività di presidio e assistenza sul territorio.

Redazione

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