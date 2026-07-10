Prevenzione e comunità, a Doues una giornata contro l’ictus: controlli gratuiti e specialisti per proteggere la salute

La prevenzione arriva nei piccoli comuni e diventa un'occasione concreta per avvicinare la sanità alle persone. È questo il significato della mattinata in programma domenica 19 luglio a Doues, dove il progetto BEN-ESSERE - BIEN-ÊTRE, promosso dal Comune insieme alle amministrazioni di Allein e Ollomont, propone un'iniziativa dedicata alla prevenzione dell'ictus cerebrale dal titolo "Agisci in fretta, l'ictus non aspetta".

L'appuntamento si svolgerà nei locali della Sala del Consiglio comunale e nell'ambulatorio dei medici di base, con la collaborazione dell'Associazione A.L.I.Ce. Valle d'Aosta e il contributo degli specialisti dell'ospedale San Raffaele di Milano, che metteranno a disposizione competenze ed esperienza per sensibilizzare la popolazione su una delle principali emergenze sanitarie legate alle malattie cardiovascolari.

Nel corso della mattinata saranno effettuati gratuitamente controlli della glicemia, del colesterolo e della pressione arteriosa. Nei casi ritenuti opportuni sarà inoltre possibile eseguire un ecocolordoppler carotideo, uno strumento diagnostico importante per individuare eventuali fattori di rischio. Esami semplici, ma capaci di offrire indicazioni preziose sulla salute delle persone e, soprattutto, di favorire una diagnosi precoce.

Il messaggio scelto dagli organizzatori, "Agisci in fretta, l'ictus non aspetta", richiama un principio fondamentale della medicina d'urgenza: l'ictus è una patologia fortemente tempo-dipendente e intervenire rapidamente può fare la differenza tra il recupero e conseguenze permanenti. Per questo conoscere i sintomi e monitorare i fattori di rischio rappresenta un investimento sulla propria salute e su quella della collettività.

L'iniziativa assume anche un'importante valenza politica e sociale. Portare servizi di prevenzione direttamente nei paesi di montagna significa infatti ridurre le distanze tra cittadini e sistema sanitario, garantendo pari opportunità di accesso alle cure anche nelle aree più periferiche. È un modello di sanità territoriale che rafforza il ruolo delle amministrazioni comunali come presidio di prossimità e dimostra come la collaborazione tra enti locali, associazionismo e strutture sanitarie possa tradursi in benefici concreti per la popolazione.

Dal punto di vista economico, investire nella prevenzione significa anche ridurre nel tempo i costi delle cure e delle lunghe riabilitazioni che spesso seguono un ictus. Ogni intervento precoce, ogni cittadino informato e ogni fattore di rischio individuato rappresentano un beneficio non solo per il singolo, ma anche per il sistema sanitario pubblico, chiamato a fronteggiare l'invecchiamento della popolazione e la crescente incidenza delle patologie croniche.

La giornata rientra nel più ampio percorso di BEN-ESSERE - BIEN-ÊTRE, che interpreta il concetto di benessere in maniera integrata, mettendo insieme salute, alimentazione, movimento, cultura, ambiente e qualità delle relazioni sociali. Una visione che considera la montagna non soltanto come luogo da vivere e visitare, ma come spazio in cui costruire consapevolezza, responsabilità condivisa e stili di vita sani.

Il calendario estivo proseguirà infatti con la Giornata della Salute "Doues si cura: la salute è nel piatto", prevista per sabato 25 luglio presso il Padiglione delle Manifestazioni, dedicata al rapporto tra alimentazione, prevenzione e qualità della vita. La stessa giornata del 19 luglio offrirà anche un momento culturale con lo spettacolo teatrale "Il Piccolo Principe", in programma alle 16.30 all'Anfiteatro di Doues, portato in scena dall'Accademia dello Spettacolo di Torino, a testimonianza della volontà di affiancare alla prevenzione sanitaria occasioni di incontro e partecipazione per famiglie e visitatori.

In territori come quelli di Doues, Allein e Ollomont, dove il rischio di spopolamento rappresenta una sfida concreta, iniziative di questo tipo assumono un valore che va oltre l'aspetto sanitario. Offrire servizi, creare occasioni di aggregazione e rafforzare il senso di appartenenza significa contribuire a mantenere vive le comunità, rendendo i piccoli paesi luoghi in cui è possibile continuare a vivere con qualità, sicurezza e relazioni umane. La prevenzione diventa così anche uno strumento di coesione sociale e di tutela del territorio: una comunità che si prende cura dei propri cittadini è una comunità più forte, più resiliente e capace di guardare con fiducia al proprio futuro.