Almanach de samedi 11 juillet saint Benoît, patron d’Europe

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI LUGLIO

Sabato 11 luglio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 11.00

S. Messa per la solennità di San Benedetto abate

e incontro con la Comunità monastica

Domenica 12 luglio

La Thuile, Hotel Planibel - ore 9.00

S. Messa per il Corso di Alta Formazione “Familiæ cura”

organizzato dall’Ufficio Famiglia della CEI

Martedì 14 luglio

Vescovado - mattino

Riunione per la definizione delle Linee guida

per un progetto di formazione alla vita cristiana

Mercoledì 15 luglio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 16 luglio

Quart, Monastero Mater Misericordiæ - ore 18.00

S. Messa per la solennità della B.V. Maria del Monte Carmelo

Venerdì 17 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Lunedì 20 luglio

Ore 9.00-13.00 - Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Martedì 21 luglio

Ore 9.00-13.00 - Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Giovedì 23 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 24 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 26 luglio

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa per Cresime Adulti

Martedì 28 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 30 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 31 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

La Chiesa celebra San Benedetto da Norcia Abate, patrono d'Europa

È il patriarca del monachesimo occidentale. Dopo un periodo di solitudine presso il sacro Speco di Subiaco, passò alla forma cenobitica prima a Subiaco, poi a Montecassino. La sua Regola, che riassume la tradizione monastica orientale adattandola con saggezza e discrezione al mondo latino, apre una via nuova alla civiltà europea dopo il declino di quella romana. In questa scuola di servizio del Signore hanno un ruolo determinante la lettura meditata della parola di Dio e la lode liturgica, alternata con i ritmi del lavoro in un clima intenso di carità fraterna e di servizio reciproco. Nel solco di San Benedetto sorsero nel continente europeo e nelle isole centri di preghiera, di cultura, di promozione umana, di ospitalità per i poveri e i pellegrini. Due secoli dopo la sua morte, saranno più di mille i monasteri guidati dalla sua Regola. Paolo VI lo proclamò patrono d'Europa (24 ottobre 1964).

Il sole sorge alle ore 5,47 e tramonta alle ore 21,22

“Il valore di un uomo non si misura da quanto riesce a imporsi sugli altri, ma da quanto riesce a dominare sé stesso. La forza senza coscienza genera paura; la forza unita al rispetto genera fiducia”. (Papa Leone XIV)

Viviamo in un tempo in cui spesso si confonde la virilità con l'aggressività, il successo con il potere e l'autorità con l'arroganza. Eppure gli uomini che lasciano davvero un segno sono quelli capaci di mantenere la parola data, assumersi le proprie responsabilità, chiedere scusa quando sbagliano e proteggere senza prevaricare. Luglio, con il suo ritmo più lento e le occasioni di stare con la famiglia e gli amici, può essere un buon momento per domandarsi non quanto siamo forti, ma quanto siamo affidabili. Perché il rispetto non si pretende: si conquista ogni giorno con i fatti.