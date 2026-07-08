Università della VDA, aperti i termini per l'assegnazione dei posti alloggio a Montfleury

L’Università della Valle d’Aosta ha pubblicato il bando per l'assegnazione dei posti alloggio destinati agli studenti e alle studentesse regolarmente iscritti o in fase di immatricolazione per l’anno accademico 2026/2027. Gli interessati avranno tempo fino alle ore 15:00 di lunedì 10 agosto per presentare la propria candidatura. La procedura prevede la compilazione di un apposito modulo telematico disponibile direttamente sul portale ufficiale dell'ateneo.

La struttura di riferimento è la residenza universitaria di Montfleury, situata ad Aosta in via Piccolo San Bernardo 26, una collocazione strategica posta a meno di due chilometri dal polo universitario centrale di via Monte Solarolo. I posti alloggio complessivi messi a bando sono quattordici e la loro assegnazione avverrà seguendo un criterio d'ordine crescente basato sull’indicatore ISEE-U in corso di validità, agevolando così gli studenti in base alla situazione economica fino all’esaurimento delle disponibilità.

L'edificio è composto da camere singole e doppie, tutte dotate di servizi igienici privati, comprese due stanze specificamente attrezzate per accogliere persone con disabilità. Gli studenti che risiederanno nello stabile potranno beneficiare di diverse aree comuni progettate per lo studio e la socializzazione, tra cui un'apposita area studio, un locale lavanderia e una cucina condivisa.

Il bando garantisce inoltre una serie di servizi accessori inclusi per tutta la durata del soggiorno, quali la pulizia periodica degli spazi comuni, la connettività Internet e l'uso condiviso di lavatrici e asciugatrici. Sul fronte della sicurezza, la struttura è monitorata attraverso un impianto di videosorveglianza integrato da un servizio di vigilanza notturna. Il testo integrale del bando e i dettagli operativi sono consultabili online, mentre per ricevere assistenza dedicata è possibile contattare l’Ufficio Diritto allo studio dell'ateneo tramite posta elettronica.