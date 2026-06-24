Valle d'Aosta: al via il bando 2026 per i contributi ai corsi post-universitari

L’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie comunica che è stato pubblicato il bando 2026 per l’assegnazione di contributi a favore di laureati iscritti a corsi post-universitari:



Master universitari di primo livello;

Master universitari di secondo livello;

Corsi di dottorato di ricerca senza borsa;

Corsi di specializzazione, esclusi quelli dell’area medica;

Percorsi di formazione e specializzazione destinati ai docenti;

Altri corsi o percorsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale che attribuiscono almeno 60 crediti

formativi universitari o accademici per anno.

L’importo massimo erogabile è di 7.400 euro.



Per accedere al contributo è richiesto un ISEE ordinario inferiore ai 44.000 euro.



Il bando è disponibile sul sito della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nella sezione dedicata:

https://www.regione.vda.it/istruzione/dirittostudio/borse_corsi_post-universitari/default_i.aspx



La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12 di venerdì 21 agosto 2026.