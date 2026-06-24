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ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 24 giugno 2026, 07:00

Valle d'Aosta: al via il bando 2026 per i contributi ai corsi post-universitari

L'Assessorato all'Istruzione stanzia fino a 7.400 euro a studente per master, dottorati e specializzazioni. Domande entro il 21 agosto 2026.

Valle d'Aosta: al via il bando 2026 per i contributi ai corsi post-universitari

L’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie comunica che è stato pubblicato il bando 2026 per l’assegnazione di contributi a favore di laureati iscritti a corsi post-universitari:
 

  • Master universitari di primo livello;
  • Master universitari di secondo livello;
  • Corsi di dottorato di ricerca senza borsa;
  • Corsi di specializzazione, esclusi quelli dell’area medica;
  • Percorsi di formazione e specializzazione destinati ai docenti;
  • Altri corsi o percorsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale che attribuiscono almeno 60 crediti
    formativi universitari o accademici per anno.

L’importo massimo erogabile è di 7.400 euro.

Per accedere al contributo è richiesto un ISEE ordinario inferiore ai 44.000 euro.

 Il bando è disponibile sul sito della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nella sezione dedicata:
https://www.regione.vda.it/istruzione/dirittostudio/borse_corsi_post-universitari/default_i.aspx

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12 di venerdì 21 agosto 2026.

red

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