Il diritto allo studio non si taglia: la sentenza di Torino e il nodo dell’istruzione domiciliare

Ci sono sentenze che risolvono una controversia e altre che indicano una strada. L'ordinanza del Tribunale di Torino appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Stabilire che un'alunna con disabilità abbia diritto a ricevere integralmente le undici ore settimanali di istruzione domiciliare previste dal proprio Piano Educativo Individualizzato non significa soltanto correggere una decisione amministrativa ritenuta illegittima. Significa riaffermare un principio fondamentale: i diritti non possono essere ridotti per esigenze organizzative.

In un'epoca in cui troppo spesso si tende a giustificare ogni limite con la carenza di personale, la scarsità di risorse o le difficoltà burocratiche, la magistratura ricorda che il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità non è una concessione, ma una garanzia costituzionale. Non è un favore che l'amministrazione può modulare a seconda delle circostanze, bensì un diritto pieno, esigibile e tutelato dall'ordinamento.

La decisione torinese si inserisce nel solco della Costituzione, della legge 104 e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Ma soprattutto restituisce centralità al Piano Educativo Individualizzato, il PEI, che non può essere considerato un semplice documento programmatico. È il progetto concreto attraverso cui una comunità scolastica traduce in pratica il principio di uguaglianza sostanziale.

La sentenza merita quindi di essere condivisa e salutata con favore perché riafferma una verità semplice: l'inclusione non può essere negoziata.

Tuttavia, proprio perché l'inclusione deve essere reale e non soltanto proclamata, sarebbe un errore fermarsi alla soddisfazione per il pronunciamento giudiziario. La vicenda evidenzia infatti una criticità che da anni accompagna l'istruzione domiciliare e che il legislatore non ha ancora affrontato in modo organico.

Come osserva il presidente del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, il professor Romano Pesavento, «una comunità educativa autenticamente inclusiva si misura non soltanto nella capacità di riconoscere i bisogni della persona, ma anche nell'idoneità delle istituzioni a predisporre condizioni operative certe, coerenti e rispettose dei principi dello Stato di diritto».

Parole che meritano attenzione. Perché se il diritto dello studente deve essere pienamente garantito, occorre anche definire con chiarezza responsabilità, competenze e tutele di chi quel diritto è chiamato a renderlo effettivo.

L'istruzione domiciliare si svolge infatti in un ambiente privato che diventa temporaneamente luogo di esercizio di una funzione pubblica. Chi verifica le condizioni di sicurezza? Quali sono gli obblighi dell'amministrazione scolastica? Quali quelli delle famiglie, degli enti locali e delle aziende sanitarie? Chi interviene in presenza di criticità strutturali?

Domande che non possono essere lasciate all'interpretazione dei singoli dirigenti scolastici o alle decisioni dei tribunali. Serve una cornice normativa chiara, capace di garantire contemporaneamente i diritti degli studenti e la serenità operativa del personale scolastico.

È ancora Pesavento a sottolineare come sia «improcrastinabile un intervento normativo che disciplini organicamente l'istruzione domiciliare, individuando con precisione i soggetti titolari delle relative funzioni, le procedure di verifica delle condizioni di sicurezza degli ambienti, le modalità di tutela del personale scolastico e il riparto delle responsabilità».

Si tratta di una richiesta di buon senso prima ancora che giuridica. Perché una società matura non attende che sia un giudice a risolvere ogni problema. Costruisce regole chiare, prevenendo conflitti e garantendo diritti in modo ordinario.

La lezione che arriva da Torino è dunque duplice. Da un lato nessuna difficoltà organizzativa può comprimere il diritto allo studio di un ragazzo con disabilità. Dall'altro, proprio per rendere effettivo quel diritto, occorre che Parlamento e Governo intervengano per colmare le lacune ancora esistenti.

L'inclusione vera nasce quando la sensibilità si trasforma in organizzazione, quando i principi diventano procedure e quando i diritti trovano nella legge non soltanto una proclamazione, ma una concreta possibilità di essere esercitati ogni giorno.

La sentenza torinese rappresenta un passo importante. Ora spetta alla politica compiere il successivo, affinché nessuna famiglia sia più costretta a rivolgersi a un tribunale per ottenere ciò che dovrebbe essere garantito naturalmente da uno Stato che si definisce inclusivo.