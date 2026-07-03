Aprono le iscrizioni alla Scuola civica "Renato Arnod" di Aosta

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2026/2027 della Scuola civica di musica "Renato Arnod", importante realtà promossa dall'Associazione Bandistica Città di Aosta. Per tutto il mese, dal 1° al 31 luglio 2026, gli aspiranti musicisti di ogni età avranno la possibilità di entrare a far parte di un'istituzione profondamente radicata nel territorio.

Fondata nel 1832, la Banda Municipale Città di Aosta rappresenta infatti una delle più antiche e prestigiose istituzioni musicali di tutta la Valle d'Aosta. Da quasi due secoli la formazione accompagna con orgoglio la vita civile e culturale della città, affiancando a una ricca attività concertistica un fondamentale progetto educativo interamente dedicato alla crescita e alla formazione di nuovi talenti musicali.

L'offerta formativa della scuola è pensata per essere inclusiva e trasversale, rivolgendosi a bambini, ragazzi e adulti con percorsi differenziati in base all'età e all'esperienza di ciascuno. Per i più piccoli, dai 5 ai 9 anni, sono previsti corsi di avvicinamento strutturati attraverso attività ludiche, ascolto guidato e scoperta graduale del linguaggio musicale. A partire dai 10 anni si aprono invece i corsi strumentali veri e propri, che coprono una vasta gamma di specialità tra cui clarinetto, contrabbasso, corno, euphonium, fagotto, flauto, oboe, saxofono, tromba, trombone, basso tuba, violoncello, batteria e strumenti a percussione. Non mancano poi corsi speciali teorici e pratici che spaziano dall'armonia e dalla composizione fino all'arpa, al pianoforte principale e complementare, alla storia della musica e alla strumentazione per banda.

Uno degli elementi centrali e più caratterizzanti del percorso didattico della scuola è rappresentato dal corso di Musica d'Insieme, strutturato in due differenti formazioni per accompagnare al meglio gli allievi nella loro maturazione artistica e personale. La Banda Giovanile è pensata per offrire ai giovani musicisti e agli adulti che iniziano per la prima volta lo studio di uno strumento l'opportunità unica di vivere le prime esperienze di condivisione orchestrale. Questo gruppo ha fatto il suo esordio ufficiale in occasione del Concerto di Santa Cecilia 2025, riscuotendo un caloroso apprezzamento da parte del pubblico e confermando il valore di questa scommessa educativa. Il naturale proseguimento del percorso porta poi alla storica Banda Municipale "Senior".

L'Associazione Bandistica Città di Aosta invita tutta la cittadinanza, da chi desidera avvicinarsi alla musica per la prima volta a chi vuole riprendere studi interrotti o entrare in una realtà culturale dinamica, a scoprire da vicino questa grande comunità. Un'occasione ideale per conoscere l'offerta formativa e l'attività dell'associazione sarà il concerto conclusivo dell'Aosta Summer Festival, in programma domenica 12 luglio alle ore 20.30 presso l'Area P8, durante il quale i musicisti eseguiranno un repertorio interamente dedicato alle più celebri e amate colonne sonore del cinema.