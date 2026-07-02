Anas rinnova i vertici territoriali: Christian Calzolari alla guida di Piemonte e Valle d'Aosta

Il rinnovamento della macchina organizzativa di Anas entra nella sua fase conclusiva con una serie di nomine che confermano la strategia perseguita dal Gruppo FS Italiane: rafforzare la presenza sul territorio attraverso una classe dirigente costruita prevalentemente all'interno dell'azienda. Una scelta che non rappresenta soltanto un normale avvicendamento manageriale, ma che si inserisce in un più ampio processo di consolidamento della governance delle infrastrutture stradali nazionali, settore strategico per la competitività economica del Paese e per la sicurezza della mobilità.

Con decorrenza dal 1° luglio 2026, l'Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha nominato l'ingegner Christian Calzolari nuovo Responsabile della Struttura Territoriale Anas del Piemonte e della Valle d'Aosta. Contestualmente è stata affidata all'ingegner Francesca Martina Tedde la guida della Struttura Territoriale della Liguria.

La nomina di Calzolari arriva al termine di un percorso professionale maturato interamente all'interno di Anas. Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell'Area Gestione Rete presso la sede di Torino, dopo aver acquisito un'importante esperienza nelle Strutture Territoriali dell'Emilia-Romagna e successivamente del Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dove tra il 2019 e il 2023 è stato Responsabile dell'Area Gestione Rete con sede a Trieste. Un profilo tecnico e gestionale che conosce quindi da vicino le dinamiche della manutenzione, della sicurezza e della programmazione degli interventi sulla rete stradale.

Le nuove nomine rappresentano il tassello conclusivo di un piano di rafforzamento organizzativo avviato nel luglio 2025 e sviluppato nell'arco della pianificazione biennale 2025-2026. Un intervento che ha interessato l'intera organizzazione territoriale di Anas, coinvolgendo tutte le 16 Strutture Territoriali della società. Complessivamente sono state interessate 14 posizioni di Responsabile di Struttura Territoriale, 17 incarichi di Responsabile Area Gestione Rete, 13 di Responsabile Area Nuove Opere e 9 di Responsabile dell'Area Amministrativa-Gestionale.

Parallelamente è stato avviato un percorso di crescita manageriale che ha coinvolto 10 risorse interne, individuate tra dirigenti e quadri aziendali, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio professionale già presente nell'organizzazione. La mobilità dei dirigenti tra Direzione generale e sedi territoriali è stata infatti utilizzata come leva per favorire la diffusione delle competenze e una maggiore integrazione organizzativa.

L'Amministratore delegato Claudio Andrea Gemme ha sottolineato il significato strategico dell'operazione, spiegando che «il percorso di rinnovamento del management territoriale rappresenta un investimento reale e concreto sulle nostre persone e sulle competenze presenti in azienda». Secondo Gemme, Anas «continua così a costruire una classe manageriale sempre più solida e diffusa sul territorio, capace di garantire elevati standard di sicurezza, efficienza e innovazione nella gestione della rete stradale nazionale», aggiungendo che «anche le ultime nomine si inseriscono in questo disegno di rafforzamento organizzativo».

Per il Piemonte e la Valle d'Aosta la nomina di Christian Calzolari assume un significato che va oltre il semplice cambio di vertice. L'area comprende infatti una rete viaria particolarmente complessa, caratterizzata da collegamenti alpini, assi internazionali, infrastrutture strategiche per il traffico commerciale e turistico e da un territorio che richiede continui interventi di manutenzione e monitoraggio. La qualità della gestione della rete Anas incide direttamente sulla competitività delle imprese, sulla sicurezza degli utenti e sulla capacità dei territori di attrarre investimenti.

Per la Valle d'Aosta, in particolare, il ruolo della Struttura Territoriale riveste un'importanza ancora maggiore, considerata la presenza di collegamenti fondamentali verso la Francia e la Svizzera, oltre alle esigenze legate alla viabilità di montagna e ai consistenti flussi turistici stagionali. Una governance efficiente delle infrastrutture stradali rappresenta dunque un elemento essenziale sia per sostenere l'economia regionale sia per garantire servizi adeguati ai cittadini.

Il completamento del piano di riorganizzazione conferma inoltre una tendenza sempre più evidente nelle grandi società pubbliche: investire sulle competenze interne e sulla continuità gestionale anziché ricorrere esclusivamente a professionalità esterne. Una scelta che punta a consolidare il capitale umano e a rendere più efficace la capacità decisionale nei territori, in una fase in cui la qualità delle infrastrutture e la rapidità nell'attuazione degli investimenti rappresentano fattori determinanti per la crescita economica e per la competitività del sistema Paese.