Nasce ad Aosta uno dei primi impianti italiani per idrogeno verde al servizio della siderurgia

Ad Aosta non si parla più soltanto di transizione energetica come formula da convegno. Con l’avvio del progetto Green Hydrogen, dentro lo stabilimento di Cogne Acciai Speciali, l’industria pesante entra in una fase nuova: quella in cui l’idrogeno non è sperimentazione da laboratorio, ma materia prima concreta dentro i cicli produttivi dell’acciaio.

Il cuore dell’impianto è un elettrolizzatore che produce idrogeno separando l’acqua grazie all’energia elettrica da fonti rinnovabili. Non è un dettaglio tecnico: è il passaggio che consente di sostituire progressivamente il gas naturale in una parte dei processi siderurgici, con l’obiettivo di abbattere le emissioni e ridurre la dipendenza dalle fonti fossili. L’energia che alimenta il sistema arriva da un mix pensato per essere il più autonomo possibile: da un lato la produzione idroelettrica collegata alla Dora Baltea, dall’altro un impianto fotovoltaico installato sulle coperture dello stabilimento.

L’idea non è solo tecnologica ma anche industriale e politica: costruire un modello in cui la siderurgia, settore tradizionalmente ad altissimo consumo energetico, diventa laboratorio di decarbonizzazione. Il progetto si inserisce infatti nel quadro dei finanziamenti europei di NextGenerationEU, veicolati attraverso un bando della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Una scelta che conferma come le risorse europee stiano diventando determinanti per rendere reali, e non solo dichiarate, le politiche climatiche nei territori.

Sul piano industriale, il progetto prova a risolvere una delle contraddizioni più evidenti della transizione ecologica: come rendere compatibile la competitività delle imprese energivore con la riduzione dell’impatto ambientale. Qui la risposta è l’integrazione verticale tra produzione di energia rinnovabile e utilizzo immediato dell’idrogeno nello stesso sito produttivo, senza passaggi intermedi e senza dispersioni di rete.

Dal punto di vista ambientale, i benefici attesi sono rilevanti soprattutto in termini di riduzione delle emissioni di CO₂, ma anche di maggiore stabilità dei costi energetici nel medio periodo. Non si tratta quindi solo di una scelta “green”, ma di una strategia industriale che punta a rendere più resiliente un comparto esposto alla volatilità dei mercati energetici.

“L’impianto costituisce un esempio virtuoso di integrazione tra produzione di energia rinnovabile e utilizzo dell’idrogeno nei processi manifatturieri”, ha spiegato l’amministratore delegato Massimiliano Burelli, sottolineando come l’obiettivo sia quello di “aprire la strada a un nuovo modello di siderurgia più sostenibile, resiliente e competitiva”.

Il punto politico e sociale di questa operazione sta proprio qui: non si tratta di un progetto isolato, ma di un test industriale che può diventare replicabile. Se funziona ad Aosta, in un contesto alpino con forte disponibilità idroelettrica e tradizione industriale, diventa più credibile anche altrove. E in un Paese come l’Italia, dove la transizione energetica spesso si arena tra burocrazia e frammentazione degli investimenti, la partita si gioca proprio sulla capacità di trasformare casi pilota in sistema.

Alla fine, il progetto Green Hydrogen non racconta solo un’innovazione tecnologica. Racconta una possibile traiettoria per l’industria italiana: quella in cui energia, produzione e sostenibilità smettono di essere mondi separati e iniziano a coincidere nello stesso spazio produttivo. E in questa coincidenza si misura non solo il futuro della siderurgia, ma anche la credibilità concreta della transizione ecologica nel nostro Paese.