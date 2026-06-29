La Vallée d’Aoste fête la 50e édition de la Rencontre valdôtaine

La Vallée d’Aoste fête cette année la 50e édition de la Rencontre valdôtaine, une étape importante qui couronne un long parcours d’attachement profond et d’amitié entre la Région et ses émigrés. L’événement se tiendra à Valtournenche, le dimanche 2 août, et sera précédé par des initiatives organisées « autour de la Rencontre».

Le programme complet a été présenté ce matin, lors d’une conférence de presse au Palais régional, par le président de la Région Renzo Testolin, l’Assesseur à l’Éducation, à la Culture et aux Politique identitaires Erik Lavevaz, la syndique de Valtournenche Elisa Cicco et le président du Comité Fédéral des Sociétés d'Émigrés Valdôtains (Co.Fe.S.E.V.) Jean-Pierre Martin Perolino.

«C’est une grande émotion de fêter cette 50e Rencontre valdôtaine, un rendez-vous qui, à partir de la première édition du 8 août 1976 à Verrayes, a gardé sa valeur et son authenticité. Pendant toutes ces décennies, chaque année une Commune a pris la relève pour préparer le meilleur accueil, en valorisant les caractéristiques de son territoire. Pour nous, le désir est resté le même: faire ressentir nos émigrés comme part entière de notre communauté,

resserrer les liens au-delà des distances et nous reconnaître, Valdôtains d’ici et d’ailleurs, dans les traditions et les expressions de notre culture et de notre identité, tout en étant projetés dans un monde toujours plus vaste et multiforme. La Rencontre valdôtaine garde toujours son esprit actuel en tant que moment privilégié d’échange et de mémoire collective _» a souligné le président Testolin.

« La longue histoire de la rencontre raconte non seulement l’histoire de l’émigration valdôtaine, mais aussi sa transformation au fil des décennies_ – a dit l’Assesseur Erik Lavevaz. -_ Le précieux travail du Bureau régional pour l’ethnologie et la linguistique nous a permis de réaliser une exposition photographique qui retrace cette fête à travers ses symboles et ses rituels: il s’agit d’un patrimoine de mémoire qui nous pousse à réfléchir sur notre identité contemporaine, tissée de nouvelles racines».

« C’est un honneur que d’accueillir la Rencontre pour sa 50e édition, un rendez-vous qui revêt une signification particulière pour notre communauté, étant donné que nombreux Votorneins ont connu l’expérience de l’émigration – a ajouté la syndique Elisa Cicco - Nous avons travaillé avec engagement pour préparer un accueil à la hauteur des « enfants du Pays ». Ce qui nous remplit d’une réelle satisfaction est aussi le parcours que nous avons partagé avec les nombreux bénévoles qui se sont mis à disposition. Leur contribution a transformé les préparatifs en un véritable moment de vie communautaire, amplifiant ainsi la valeur de ce que nous allons vivre ensemble. J’adresse mes remerciements à toutes celles et à tous ceux qui, à divers titres, œuvrent à la réussite de cette belle manifestation».

Le président du Co.Fe.S.E.V., Jean-Pierre Martin Perolino, a conclu «e n posant notre regard sur ces cinquante années qui viennent des’écouler, c'est un flot de souvenirs lumineux qui revient : ceux de ces villages qui ont, tour à tour, organisé nos fêtes nous offrant des journées inoubliables, vécues en famille et entre amis retrouvés. Je remercie donc la Vallée d'Aoste et son administration régionale pour l'amour constant qu'elles nous témoignent et pour leur engagement à perpétuer cette belle tradition. Je remercie également les associations des émigrés qui ont œuvré et qui continuent d’œuvrer au maintien de l'unité valdôtaine au-delà des frontières, permettant ainsi de préserver intactes les racines profondes qui nous lient».

Le programme des initiatives débutera avec deux rendez-vous « autour de la Rencontre». Le vendredi 10 juillet, à 21 heures, au Centre de congrès de Valtournenche, sera projeté le documentaire « Le peintre et l’architecte » de Joseph Péaquin, consacré à l’œuvre du peintre Emmanuel Viérin et de l’architecte Joseph Viérin, descendants d’émigrés valdôtains, avec l’intervention de Jean-Louis Hérin, secrétaire honoraire du Senat de la République française, qui racontera l’histoire de sa famille originaire de Valtournenche. Samedi 1er août, à partir de 15 heures, dans le cadre du _Cervino CineMountain International Film Festival_, au Centre de congrès de Valtournenche, sera proposée la projection des_ _courts métrages « _Prima dell’aurora »_ de Chiara Zoja, sur la résistante Lola-Aurora Vuillerminaz, et « _Renzino »_ de Pietro Taldo, sur la vie de Renzino Cosson.

Le jour de la Rencontre valdôtaine, le dimanche 2 août, à 10 heures, en l’église de Breuil-Cervinia, l’abbé Paolo Papone célébrera la messe, qui sera animée par _Les Chanteurs du Grand-Combin_. À 11 h, les autorités prononceront leurs discours officiels et un jeune émigré de Valtournenche, Philippe Bich, prendra également la parole pour raconter son expérience d’ingénieur informatique dans différents pays du monde. Ensuite, une plaque commémorative à la mémoire des émigrés sera dévoilée et, à 11 h 30, sera présentée. « La Chanson des émigrés_ », transcrite par la Fédération des Harmonies valdôtaines et exécutée par Les chanteurs du Grand-Combin et le Corps Philarmonique de Valpelline.

Après le déjeuner convivial, des visites guidées seront organisées à la centrale hydroélectrique CVA de Maen et aux expositions «La mémoire de l’émigration», organisée en collaboration avec la Fondation Émile Chanoux, et « 50 ans de Rencontre valdôtaine», réalisée à l’occasion de cette édition en collaboration avec l’Assessorat de l’Éducation, de la Culture et des Politiques identitaires. L’exposition retrace l’évolution de la fête à travers cinquante clichés, en noir et blanc et en couleur, issus des archives régionales, concernant dix sujets marquants ayant particulièrement façonné l’esprit de la manifestation au fil des années. Au hameau des Clous, près du lac de Maen, les Sociétés savantes de la Vallée d’Aoste présenteront leurs activités et les participants pourront assister à des démonstrations des jeux traditionnels et participer au quiz portant sur l’émigration. Tout au long de l’après-midi, de la musique et des chants contribueront à créer une ambiance joyeuse et conviviale.