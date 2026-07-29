Concluso il dibattito sull'assestamento di bilancio 2026: in campo 273 milioni di euro

Si è conclusa nella seduta mattutina del 29 luglio 2026 la discussione generale in Consiglio Valle sul disegno di legge di assestamento al bilancio di previsione 2026 e di seconda variazione per il triennio 2026-2028, prima di passare all'esame dei 25 ordini del giorno presentati.

L'immanovra economica complessiva metterà in circolo 273 milioni di euro, come sottolineato dal Presidente della Regione Renzo Testolin, il quale ha evidenziato come le risorse attiveranno interventi concreti per le imprese e il territorio in settori strategici quali tutela ambientale, impianti a fune, agricoltura, turismo, edilizia scolastica e gestione della risorsa idrica, attraverso una programmazione condivisa con gli enti locali.

Per quanto riguarda il comparto agroalimentare, l'Assessore Speranza Girod ha illustrato la destinazione di 41,7 milioni di euro capaci di attivare investimenti per circa 65 milioni di euro. Le risorse principali andranno alla competitività delle imprese agricole con 20 milioni di euro, di cui la metà riservata ai giovani agricoltori, e alla difesa del suolo con oltre 10 milioni di euro. Vengono inoltre finanziati un nuovo impianto di pastorizzazione a freddo ad alta pressione con 5 milioni di euro, i Consorzi di miglioramento fondiario con 3,9 milioni e la manutenzione delle piste forestali con 2,4 milioni di euro.

Nel settore del turismo e dello sport, l'Assessore Giulio Grosjacques ha richiamato i dati positivi della stagione invernale, chiusa con un incremento del 4% negli arrivi e del 6% nelle presenze, confermando la centralità degli investimenti sugli impianti a fune sia per la stagione fredda che per quella estiva. Tra gli altri provvedimenti figurano il potenziamento di 1 milione di euro del fondo di rotazione esteso agli chalet di alta gamma, l'introduzione di voucher destinati alle professioni della montagna e risorse mirate a protezione civile, servizio idrico e beni culturali, senza gravare sulle tariffe dei cittadini.