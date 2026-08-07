Cerimonia di giuramento dei dodici nuovi Agenti del Corpo forestale della VDA

Venerdì 7 agosto si è tenuta la cerimonia di giuramento dei dodici nuovi Agenti che hanno concluso il XVI corso Allievi del Corpo forestale della Valle d'Aosta. All'evento hanno preso parte il Presidente della Regione Renzo Testolin, l'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali Speranza Girod e il Comandante del Corpo forestale Luca Dovigo.

I nuovi agenti hanno completato un percorso formativo avviato a settembre 2025 e conclusosi ad aprile 2026. Dopo il superamento degli esami finali teorico-pratici, il personale è stato destinato alle varie Stazioni forestali della regione per rafforzare la tutela del patrimonio boschivo, la prevenzione degli incendi, la vigilanza ambientale e il monitoraggio del territorio.

Nel corso della cerimonia il Presidente Renzo Testolin ha ricordato il legame profondo tra il Corpo e la comunità valdostana, invitando i neoagenti a coniugare preparazione tecnica, ascolto del territorio e senso di responsabilità per conquistare sul campo la fiducia dei cittadini. L'Assessore Speranza Girod ha sottolineato l'importanza del presidio forestale per la salvaguardia della biodiversità e la tutela delle zone montane, augurando un proficuo lavoro ai nuovi dipendenti.

I dodici nuovi Agenti e le rispettive assegnazioni sul territorio regionale sono: Roberta Bee e Christian Blanchod alla Stazione di Gaby; Federico Cavallotto, Joël Favre e Giorgia Machet alla Stazione di Aymavilles; Giorgia Deval ad Antey-Saint-André; Matteo Domanico ad Étroubles; Fabio Gaia a Nus; Simone Petitjacques e Luca Romeo a Pré-Saint-Didier; François Treves a Brusson; Ilaria Yoccoz a Verrès.

I nuovi Agenti forestali sono: