Pila inaugura la stagione estiva 2026: funivie aperte dal 13 giugno

Pila apre la stagione estiva 2026 il 13 giugno. La novità più rilevante è l'apertura estiva della telecabina Pila–Stella, che per la prima volta porta gli ospiti a quota 2.723 metri in ogni giorno della stagione, da metà giugno a metà settembre.



Da lì parte il nuovo itinerario dell'Alta Balconata di Pila, un anello panoramico sulle creste che cingono la conca con vista sui principali quattromila valdostani. Cambiano anche i numeri del bike park: dieci chilometri di nuove piste portano il totale a 55 km distribuiti su 17

tracciati, tutti raggiungibili dalla Stella. Al piano, apre il nuovo noleggio MTB con biciclette Santa Cruz.



LA STELLA DI PILA APERTA PER LA PRIMA VOLTA IN ESTATE

Con l'apertura estiva della telecabina Pila–Stella, la Stella di Pila diventa un punto di riferimento per tutta la stagione outdoor. Dalla Stella partono le nuove piste del bike park, il sentiero dell'Alta Balconata e la via ferrata che conduce al Rifugio Arbolle.



La telecabina è operativa dal 13 giugno al 13 settembre. La conca di Pila è raggiungibile dal centro di Aosta in 18 minuti di telecabina.



BIKE PARK: DIECI CHILOMETRI IN PIÙ, QUATTRO NUOVE PISTE

Con l'apertura di quattro nuovi tracciati — Panoramica, Stella, Bellevue e Desarpa, tutti con partenza dalla Stella di Pila — il bike park raggiunge 17 piste per 55 chilometri complessivi: 11 rosse, 3 blu, 3 nere. L'offerta copre downhill, freeride, cross country, enduro, flowtrail, all mountain ed e-bike.



Quattro impianti servono il parco:

la telecabina Aosta–Pila, la telecabina Pila–Stella e la funivia Gorraz–Grand Grimod aprono il 13 giugno;

la seggiovia Chamolé entra in servizio il 20 giugno.

La stagione si chiude il 13 settembre.



PROMO APERTURA STAGIONE ESTIVA

Dal 13 al 19 giugno il bikepass giornaliero e l’A/R Aosta Pila Stella di Pila saranno disponibili alla tariffa speciale di € 30,00, per inaugurare la stagione estiva 2026 e permettere agli appassionati di scoprire i nuovi tracciati serviti dalla Stella di Pila.



Accanto al parco, il nuovo noleggio MTB situato vicino alla biglietteria di Pila introduce le biciclette Santa Cruz come dotazione ufficiale.

Operano anche le scuole di mountain bike consorziate, con corsi e tour guidati per tutti i livelli.

Il 25 e 26 luglio si tiene il Pila Kids.

Open Day: corso gratuito di mountain bike per bambini dai 6 ai 12 anni, in collaborazione con Aosta Valley Freeride e Three Season Bike.



TREKKING: L’ALTA BALCONATA PARTE DALLA STELLA

L'apertura estiva della telecabina Pila–Stella cambia le condizioni di accesso all'itinerario di punta della stagione. L'Alta Balconata di Pila

è un anello panoramico che si sviluppa lungo le creste della conca: 17,7 km, 1.221 metri di dislivello positivo, circa sette ore e mezza di

cammino. Il tracciato tocca la Punta de la Pierre, la Punta Drinc, il Bivacco Arno e raggiunge i 2.752 metri della Platta de Grévon.



Partendo direttamente dalla Stella con l'impianto, il percorso diventa accessibile anche a chi non dispone di un'intera giornata di cammino: è possibile scegliere la lunghezza e il dislivello in base alla preparazione e al tempo a disposizione, percorrendo il tracciato in un

senso o nell'altro.



Accanto all'Alta Balconata, la rete di sentieri comprende un anello familiare Pila Gorraz – Alpe Liautaysaz – Alpe Grimondet (6,7 km, 2 ore), il Tour des Lacs verso il Lago Chamolé, il Vallone di Comboé e la salita al Rifugio Arbolle. Il sentiero 14L verso l'Eremo di San Grato è chiuso per lavori per tutta l'estate 2026; l'Eremo resta raggiungibile dal versante di Charvensod.



PARCO AVVENTURA: 7 PERCORSI E 60 PIATTAFORME

Il Parco Avventura di Pila si amplia con un nuovo percorso: i Gipeti, il tracciato bianco pensato per i più grandi. Con questa aggiunta salgono

a sette i percorsi disponibili, per un totale di 60 piattaforme.

L'offerta copre tutti i livelli, dalle passerelle adatte ai bambini ai percorsi più tecnici per adulti.



EXPERIENCE PARK: LA RETE SI ALLARGA AI COMUNI DI FONDOVALLE

Il progetto Experience Park estende la rete escursionistica di Pila ai comuni di fondovalle: Aosta, Gressan, Jovençan e Charvensod.

Il progetto ha portato all'identificazione di 31 nuovi itinerari — dai vigneti di fondovalle alle creste rocciose — e di 44 esperienze tematiche tra natura, enogastronomia, cultura e sport.



Undici itinerari e 26 esperienze sono stati progettati per essere accessibili anche a persone con disabilità motoria. Dal centro storico di Aosta è possibile percorrere i sentieri tra le mura romane e risalire verso i villaggi di Charvensod, o pedalare tra i frutteti di Gressan fino ai 1.800 metri della conca.



ORARI IMPIANTI ESTATE 2026

Telecabina Aosta–Pila:

13/06–26/06 e 24/08–13/09: 09.00–17.30

27/06–23/08: 09.00–18.00



Telecabina Pila–Stella:

13/06–26/06 e 24/08–13/09: 09.15–17.00

27/06–23/08: 09.15–17.30



Funivia Gorraz–Grand Grimod:

13/06–26/06 e 24/08–13/09: 09.15–17.00

27/06–23/08: 09.15–17.30



Seggiovia Chamolé:

dal 20/06; 20/06–26/06 e 24/08–13/09: 09.15–17.00

27/06–23/08: 09.15–17.30

